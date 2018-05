Bildstock gestaltet und aufgestellt

Anzeige

Preunschen.Dem Markt Kirchzell und dem Förderkreis Waldmuseum „Watterbacher Haus“ wurde es durch eine private Spende ermöglicht, auf dem Freigelände des Waldmuseums eine Figur des heiligen Franziskus zu errichten.

Auf Initiative von Bildhauer Ralf Drolshagen (Preunschen) und in Zusammenarbeit mit Elisabeth Kriesch (Amorbach) wurde der dreiteilige Bildstock gestaltet und unterhalb des Waldmuseums aufgestellt. Am Tag des kirchlichen Segens für diesen Bildstock wird auch ein Museumsfest am Sonntag, 27. Mai, gefeiert.

Um 12.30 Uhr hält Pfarrer Michael Prokschi eine Andacht und spendet den kirchlichen Segen. Danach serviert Joseline Drolshagen, die Ehefrau des Bildhauers, zum Mittagessen Spezialitäten der Dominikanischen Republik. Eine Sektbar, gekühlte Getränke sowie Kaffee und selbstgebackener Kuchen runden das Angebot ab. Das Waldmuseum ist für alle Besucher bei freiem Eintritt geöffnet, es werden auch Führungen stattfinden.