Bist du ein Oster-Mensch?

Gerade in den Tagen der österlichen Bußzeit und insbesondere in der heiligen Woche suchen wir Christen oft nach dem Sinn unseres Glaubens. Was ist mir mein Glaube noch wert? Mit wem kann ich heute über meinen Glauben reden? Was bewegt mich, angesichts der gesellschaftlichen Entwicklungen und der ständigen Kritik an der Kirche, dennoch meinen Glauben zu leben? Wenn ich mich zu meinem Gott des Lebens und der Liebe bekenne, werde ich dann nicht als Außenseiter abgestempelt?

Vertiefen und beherzigen wir, was uns der Glaube bedeutet, und versuchen wir mit unserem religiösen Verstand den inneren Weg zum Jesu Pascha zu finden, wird uns vielleicht deutlicher, dass es an Ostern nicht nur um eine fromme Erinnerung an eine historische Person Jesu Christi geht, der nach der Literatur der biblischen Erzählungen des Neuen Testamentes von den Toten erstanden werden soll, sondern um das Wesen eines jeden Menschen, der vom Gott Schöpfer zum Leben berufen worden ist. Wenn wir uns dem Geheimnis der Auferstehung mit Freude im Herzen nähern, wird uns deutlich, dass es auch um unser eigenes Leben geht, schon hier auf Erden und irgendwann auch durch den Hauch der Ewigkeit durchwirktes Leben. In diesem Sinne könnte unser österlicher Glaube ein Leben in Freude sein, und zwar nicht in einer oberflächlichen, manchmal künstlich aufgesetzten Freudenmiene, sondern um eine echte Freude im Herzen, die sich sogar angesichts der schwierigen und manchmal unerträglichen Lebenslagen bewährt. Ein guter Freund hat mir mal mit seinen Osterwünschen einen Auftrag ans Herz gelegt: „Ich bitte Dich, schreibe den Leuten die Freude ins Herz.“ Das heißt für mich, erzähle den anderen Menschen von dem lebendigen Gott, singe den Menschen den Lobpreis Halleluja vor. Ich denke, wenn wir als Getaufte unseren christlichen Auftrag in diesem Sinne erfüllen, wenn wir in unseren Mitmenschen die Freude an Glauben wecken, diese Freude, die uns allen Kraft zum Leben schenkt, dann haben wir von der österlichen Botschaft vom leeren Grab viel beherzigt. Und dann freut sich ebenfalls der Papst Franziskus, dem es schließlich in seinem apostolischen Schreiben Evangelii gaudium, Freude über das Evangelium, aus dem Jahre 2013 um eine solche freudige Verkündigung des Glaubens geht. Denn die Freude gehört zu einem Leben, das aus der Auferstehung kommt. Durch seine Auferstehung hat Jesus Christus bewiesen, dass der Tod kein hoffnungsloser Fall ist. „Tod, wo ist dein Sieg?“ (1 Kor 15,54) - ruft der Heilige Paulus. Der Sieg gehört dem Auferstandenen und allen, die an Ihn glauben. In wem der auferstandene Christus lebt, in dem lebt auch der Sieg. Jesus hat uns durch seine Auferstehung unsterblich gemacht. Und hier liegt der eigentliche Grund für unsere Freude. Darum ruft der Apostel: „Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich: Freut euch“ (Phil 4,4).

Anton Rotzetter, ein Schweizer Kapuziner und Buchautor, hat die frohe Botschaft der Auferstehung mit folgenden Worten wiedergegeben: „Wie Maria von Magdala will ich springen und über Dächer rufen, dass du lebst. Wie Petrus und der andere Jünger will ich springen und Herz und Mund überfließen lassen. Wie der Engel will ich an Gräbern sitzen und bezeugen, dass wir leben dürfen.“ Darum wecke die Freude in Deinem Herzen auf und lebe diese Freude in deinem Alltag.