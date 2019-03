Borkenkäfer-Situation wird als sehr kritisch eingestuft

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Sturmtiefs der vergangenen Wochen haben auch im Neckar-Odenwald-Kreis zu Schäden geführt. Dies erschwert nun erneut den aktuell ohnehin kritischen Kampf gegen den Borkenkäfer. Darauf weist die Forstverwaltung des Kreises hin.

Der fehlende Niederschlag und die hohen Temperaturen im letzten Jahr lassen vermuten, so die Forstleute nach einer Besichtigung ihrer Wälder, dass die Borkenkäfer eine vierte Generation angelegt haben und sehr viele Käfer hinter Rindenschuppen oder im Bodenstreu überwintert haben. Steigen die Tagestemperaturen nun auf über 15 Grad werden die Käfer aktiv. Normalerweise beginnt der erste Schwärmflug im April/Mai, dies kann aber je nach Temperaturentwicklung eher sein. Das Vermehrungspotenzial der Borkenkäfer ist enorm. Dies bedeutet, dass jede jetzt sofort aufgearbeitete und vom Käfer befallene Fichte den Befall von bis zu 8000 weiteren Fichten verhindern kann.

Ideales Brutmaterial

Einzelne umgefallene Bäume, die nicht sofort aufgearbeitet werden, bieten hingegen ideales Brutmaterial für den Käfer. Waldbesitzer schätzen jedoch das Arbeitsvolumen oft falsch ein. Normalerweise sollten alle im Oktober erkennbaren Käferbäume über die Wintermonate aufgearbeitet und aus dem Wald entfernt werden. Gipfel sollten gehackt sein. Dem seien jedoch viele Waldbesitzer nicht nachgekommen.

Alle bruttauglichen Schadhölzer müssen laut Forstverwaltung zügig eingeschlagen und so rasch wie möglich abgefahren werden. Durch die Entrindung der aufgearbeiteten Fichten wird dem Borkenkäfer weiterer Brutraum entzogen.

In Ausnahmefällen können die eingeschlagenen Nadelbäume als zeitlich begrenzte Zwischenlagerung auch in reine Laubbaumbeständen gebracht werden. Die Forstverwaltung unterstreicht in diesem Zusammenhang, dass Waldbesitzer verpflichtet sind, Forstschädlinge rechtzeitig und ausreichend zu bekämpfen. Geschieht dies nicht, können die erforderlichen Schutzmaßnahmen angeordnet werden. Für weitere Informationen zum aktuellen Borkenkäfergeschehen stehen die Forstbetriebsleitungen Adelsheim, Schwarzach und Walldürn zur Verfügung. lra

