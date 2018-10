Buntes Programm in Neckargerach

Neckar-Odenwald-Kreis.Im Rahmen der Neckar-Odenwald-Tage findet wieder der Kreisseniorentag am Dienstag, 16. Oktober, statt, der wieder vom Kreisseniorenrat veranstaltet wird. In der Minneburghalle in Neckargerach erwartet die Besucher bei freiem Eintritt ein abwechslungsreiches Programm mit Musikbeiträgen, Gymnastikvorführungen, Showtanz und gemeinsamem Singen. Gastgeber ist die Gemeinde Neckargerach.

Landrat Dr. Achim Brötel wird als Schirmherr für den Landkreis zu den Senioren sprechen. Der Tag steht unter dem Motto „Geistig und körperlich fit im Alter“. Zu diesem Thema wird Dr. Christoph Rott, Altersforscher an der Universität Heidelberg, in einem Vortrag die Wege beschreiben, wie man im Alter die geistige und körperliche Fitness erhalten kann. Als Moderatorin wurde erneut Heidrun Eyermann gewonnen, die Bewirtung übernimmt der Kreis-Landfrauenverband.

Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr. Gruppen sollten sich bis Freitag, 12. Oktober, anmelden unter Telefon 06261/842530 oder per Mail Seniorenbuero@neckar-odenwald-kreis.de. BW

© Fränkische Nachrichten, Montag, 08.10.2018