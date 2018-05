Anzeige

Krautheim.Das Burgfest von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. Mai, findet im Schatten der Stauferburg statt. Am Freitag eröffnen um 20 Uhr hinter dem Rathaus die Vorderladerschützen des Schützenvereins Mulfingen mit Kanonenschüssen das Fest. Anschließend Livemusik mit „Deafening Locust“. Am Samstag wird ab 12 Uhr bewirtet. Während des Nachmittags wartet ein buntes Programm auf die Besucher mit Burgführungen, Falkner, Weidenflechterin, Kinderschminken und Kinderflohmarkt. Gegen 20.30 Uhr Livemsuik mit den „Lazy Monkeys“.

Am Sonntag findet um 10.30 Uhr der Festgottesdienst unter Mitwirkung des Posaunenchors Neunstetten an der Burg statt. Anschließend musikalischer Frühschoppen mit der Stadtkapelle Krautheim. Korbflechter und Drechsler zeigen vor dem Rathaus ihr Können. Burgführungen, Spielstraße der Jugendfeuerwehr und eine Tombola finden am Nachmittag statt.

Um 18 Uhr lassen die Bläser der Stadtkapelle alte Volkweisen vom Bergfried herab erklingen. Freitags und samstags ist zudem Barbetrieb und am Samstag und Sonntag ist von 14 bis 17 Uhr das Burg- und Johannitermuseum zum freien Erkunden geöffnet. Ab 13 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen im Ratskeller.