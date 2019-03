CDU hat die Innere Sicherheit nicht unter Kontrolle

Als neu gewählter AfD-Kreisvorsitzender möchte ich auf den Vorwurf des CDU-Vorsitzenden Karl -Heinz Neser antworten, dass wir uns und unsere Kandidaten verstecken würden. Zudem wirft er uns vor, dass unsere Veranstaltungen durch Polizisten geschützt werden und dies mangelnde Öffentlichkeit wäre.

Die Polizei ist da, weil seine CDU die Innere Sicherheit nicht unter Kontrolle hat! Sie ist da, weil Linksextremismus ein gewaltiges Problem für uns darstellt. Der neueste Sicherheitsbericht seines CDU-Kollegen, Innenminister Strobl, bestätigt, dass Gewaltdelikte von Linksextremisten auch letztes Jahr wieder zugenommen haben. Und obwohl es jedes Jahr viel mehr linksextreme Gewaltdelikte als rechtsextreme gibt (2018: 88 zu 54), genehmigt seine regierende CDU hunderte Millionen für Projekte pauschal „gegen rechts“ (nicht rechten Extremismus!) und nichts gegen linken Extremismus. Zur Erinnerung: auch die CDU war mal rechts!

Seine CDU setzt sich auch nicht dafür ein, dass die Extremismusklausel wieder gilt und sich die Projekte „gegen rechts“ wieder zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen müssen. Da wundert es nicht, dass nachweislich linksextreme Projekte mit öffentlichen Geldern finanziert wurden.

Die Folge: unsere Kandidaten und Mandatsträger werden bedroht und geschädigt! Hunderte Straftaten gegen uns wurden im letzten Jahr wieder aktenkundig. Inoffiziell ist die Zahl noch weit höher, unsere Erfassungsstelle hat inzwischen mehr als 10 000 Angriffe und Diskriminierungen gegen uns dokumentiert. Wir erinnern nur auszughaft daran, dass zum Beispiel in Main-Tauber in blinder Wut auf ein Großplakat unserer Kandidatin über 100 Mal eingestochen wurde, das Büro der dortigen Landtagsabgeordneten am helllichten Tage angegriffen wurde oder erst vor wenigen Tagen im Nachbarkreis Heilbronn Haus und Auto einer unserer Abgeordneten mit Farbe überzogen wurden. Diese Extremisten versuchten sogar mit roher Gewalt in das Haus einzubrechen. Sie verursachten damit insgesamt erheblichen materiellen Schaden. Polizisten schützen unsere Veranstaltungen nur, wenn die erfahrenen Einsatzleiter (nicht wir!) der Meinung sind, dass dies notwendig ist. Der Schutz unserer Veranstaltungen vor den Demonstrationen, die man öffentlich meist „friedlich“ nennt, aber bei denen es nahezu immer zu aktenkundigen Straftaten kommt, kostet den Steuerzahler Millionen!

Ihre Union, Herr Neser, hat die Verantwortung in Bund und Land für die Innere Sicherheit! Sie hat diese nicht unter Kontrolle. Soll Ihre Diffamierung davon ablenken? Für Offenheit, Transparenz und Öffentlichkeit ist es somit notwendig, Ihre Partei abzuwählen.

