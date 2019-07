Chillen, Erholen, Ausspannen

Viele halten es nun in der Hand – ihr Abschlusszeugnis, ihren Bachelor, eine Ernennungs- oder Anstellungsurkunde oder die Beauftragung zu einem Dienst. Im zu Ende gegangenen Schul- oder Ausbildungsjahr können viele die Früchte ihrer oft jahrelangen Arbeit und Mühe, ihres Fleißes und ihrer Disziplin ernten. Und manchmal war es einfach auch ein bisschen Glück oder eben Pech, welche Noten nun drauf stehen. Eine Lebensphase ist zum Abschluss gekommen und für viele steht jetzt erst mal Chillen, sich Erholen und Ausspannen an! Die Urlaubszeit unterbricht wohltuend den gewohnten Alltag und ermöglicht uns, Neues zu erleben und zu entdecken, Prioritäten anders zu setzen und Beziehungen intensiver zu pflegen.

Von Unterbrechungen, vom Wagnis und von Chancen spricht auch das Sonntagsevangelium (Lukas, 11. Kapitel). Jesus weist seine Jünger zum vertrauensvollen Beten an, indem er ihnen die Worte des Vaterunsers gibt. Zugleich verdeutlicht er, wie sehr Mut, Beharrlichkeit und Hartnäckigkeit zum Beten und Bitten gehören. Gebet ist im Wesentlichen Unterbrechung, so sieht es der kath. Theologe Johann Baptist Metz. Unterbrochen wird im Sonntagsevangelium auch der Schlaf eines Mannes. Er wird von seinem Nachbarn hartnäckig wachgeklopft, denn dieser hat Besuch bekommen und braucht doch mitten in der Nacht Brot für seinen Gast. „Hey, wach doch auf! Ich brauche deine Hilfe!“ hört man ihn förmlich rufen. Und er lässt nicht locker, bis er bekommt, was er benötigt. Mit dieser Geschichte ermutigt Jesus seine Zuhörer, nicht nachzulassen, aufdringlich zu bitten und Gott „auf die Füße zu treten“. Ihm klar zu machen: „Ich brauche dringend was von dir!“

Aber entspricht das heute noch unserer Realität? Brauche ich etwas? Was brauche ich wirklich - und was brauche ich von Gott? Was brauche ich denn eigentlich noch außer all dem, was ich selbst leisten, machen und erbringen kann? Wo stoße ich an Grenzen? Welche tieferen Wünsche und Sehnsüchte schlummern in mir unerfüllt und manchmal auch unerkannt? Was fehlt mir um zufrieden, glücklich, befreit leben zu können?

In der Urlaubszeit, einer Zeit der Unterbrechung, könnte Raum für solche Fragen sein, die über das Alltägliche hinausgehen. Das Evangelium ermutigt uns: Der Freund von nebenan kann das Brot geben, dass mir selbst ausgegangen ist. Ich muss es nur wagen, ihn sogar mitten in der Nacht zu bitten. Mir sagt dieser Text: Gott kann dir auf vielfältigste Weise geben, was dir als Brot für ein erfülltes Leben gerade fehlt. Lass nicht locker, ihn darum zu bitten!

Ich wünsche Ihnen erholsame, bereichernde und gesegnete Urlaubstage, an denen so manches Suchen, Fragen und sich neu Orientieren Raum und Antwort findet!

Luise Reiland, Gemeindereferentin der katholischen Kirchengemeinde MOSE Mosbach-Elz-Neckar

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.07.2019