Das aktive und passive Wahlrecht vor 100 Jahren errungen

Neckar-Odenwald-Kreis.Vor 100 Jahren haben Frauen in Deutschland das aktive und passive Wahlrecht errungen. Das Gesetz, das die demokratischen Grundrechte festschrieb, trat am 30. November 1918 in Kraft. Deshalb findet der diesjährige Frauen- und Mädchentag genau am Freitag, 30. November um 18 Uhr in der Minneburghalle in Neckargerach statt. Dieser beschließt auch die Neckar-Odenwald-Tage.

Unterhaltsam, aber auch ernsthaft

„Woher wir kommen, wohin wir gehen“: Dieser Frage werden die beiden Künstlerinnen des Kabarett-Duos „Frauengold“, Birgit Kruckenberger-Link und Susanne Geiger, mit eigenen Liedern, Texten und Zeitdokumenten unterhaltsam, aber auch ernsthaft nachgehen. Sprechen werden zuvor Landrat Dr. Achim Brötel, die Beauftragte für Chancengleichheit und Frauenförderung des Kreises, Angelika Bronner-Blatz, Bürgermeister Norman Link und Kreisrätin Eva-Maria Grimm. Vor und nach der Veranstaltung sowie in der Pause stehen zahlreiche Kooperationspartner für Informationsgespräche und Fragen zur Verfügung. Für das leibliche Wohl sorgt der DRK-Kreisverband Mosbach und der Förderverein Frauen- und Kinderschutzhaus.

