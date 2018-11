„Das gemeinsame Singen gibt Kraft“

Osterburken.Die Jahreshauptversammlung des katholischen Kirchenchors mit Cäcilienfeier fand am Sonntag im Hotel „Märchenwald“ statt.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Diakon Bernhard Wörner und dem Gedenken an verstorbene Mitglieder blickte Schriftführer Alois Kern auf das abgelaufene Jahr zurück.

Der Chor besteht aus 17 Sängerinnen und 13 Sängern sowie 24 passiven Mitgliedern. Es wurden 14 Gottesdienste, eine Eiserne Hochzeit, drei weltliche Anlässe, „Osterburken singt“, Weihnachtssingen und Singen im Seniorenheim Schaffer, fünf Geburtstagsfeiern und 20 Beerdigungen musikalisch umrahmt.

42 Singstunden und drei Vorstandssitzungen, bei denen die Priesterweihe von Lucas Biermayer sowie die Diakonweihe von Tobias Springer und Matthias Nasellu im Mittelpunkt standen, wurden durchgeführt.

Schriftführer Kern ging ausführlich auf die einzelnen Veranstaltungen ein. Die Chorgemeinschaft Frohsinn, der Evangelische und Katholische Kirchenchor trafen sich drei Mal zur Vorbereitung auf das Singen beim Weihnachtsmarkt 2017. Diese drei Chöre beteiligten sich auch mit der Musikschule Bauland am Adventssingen im Dezember 2017 in der Katholischen Kirche St. Kilian.

Beim Chorkonzert „Osterburken singt“ seien die Beiträge des Kirchenchores ein nicht uninteressanter Kontrast zu den jungen Chören gewesen und hätten Zustimmung gefunden, stellte Kern fest. Anlässlich des Festes „Christkönig“ und der Heiligen Cäcilia wurde der Gottesdienst am Vorabend des 24. November musikalisch umrahmt.

Schatzmeisterin Christa Scholz, legte die Einnahmen und Ausgaben offen. Edith Link und Anna-Maria Blatz bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Es folgte der Bericht der Stimmführer Rita Schmitt (Sopran), Maria Kahlich (Alt), Hans Keller (Tenor) und Konrad Gehrig (Baß). Rosa Grimm (Sopran) hat an allen Singstunden teilgenommen. Nachdem der Vorstand entlastet war, wurden langjährige Mitglieder vom Vorsitzenden und Präses Pfarrer Martin Drathschmidt geehrt. Seit 50 Jahren gehören Annette Köpfle und Christa Scholz dem Chor an, seit 70 Jahren Beate Gehrig. Für 30 Jahre singen im Chor wurde Georg Schweikert zum Ehrenmitglied ernannt. Weiterhin wurden geehrt: Bernhard Funk (20 Jahre Stimmführer und Notenwart), Maria Windisch (40 Jahre Stimmführerin und stellvertretende Notenwartin) sowie Rita und Herbert Schmitt (25 Jahre Bewirtung bei Veranstaltungen).

Pfarrer Martin Drathschmidt erklärte, dass Beate Gehrig bereits seit der Schulzeit dem Chor angehört. Sie habe in dieser Zeit viel Schönes, aber auch Schweres erlebt. In einem Chor werde nicht nur gesungen, es würden auch persönliche Beziehungen geknüpft und gepflegt. Das Singen sei auch als eine Glaubensbotschaft zu bezeichnen, und es spreche die Herzen der Menschen an, so der Präses.

Vorsitzender Wörner dankte den Geehrten und bezeichnete diese als Stützpfeiler des Chors. Das gemeinsame Singen bringe die Menschen voran und gebe ihnen Kraft.

Der Zusammenhalt im Chor dürfe nach wie vor als „stark“ bezeichnet werden, stellte er anerkennend fest. Der Präses und der Vorsitzende verlasen danach die Dankesurkunden vom Diözesan-Cäcilien-Verband der Erzdiözese Freiburg, Diözesanpräses Wolfgang Gaber und Erzbischof Stephan Burger.

Beide dankten den Geehrten für ihren Dienst an der „Musica Sacra“.

Chorleiter Ernst Kromer dankte allen Sängern, die den Chor seit Jahrzehnten unterstützen. „Es freut mich, dass Sie mit so großem Engagement bei der Sache sind. Wer rastet der rostet. Wer nicht singt, verliert an Lebensqualität.“

Unter dem Tagesordnungspunkt „Wünsche und Anträge“ stellte der Vorsitzende den Antrag für eine Kooperation mit dem evangelischen Kirchenchor Osterburken. Selbst die Bischöfe hätten bereits vor sechs Jahren angeregt, dass Chöre kooperieren sollen. „Gemeinsames Singen und musikalische Ökumene verbindet“, betonte Wörner abschließend.

„Die Mischung macht es aus“

Die Chorleiterin des Evangelischen Kirchenchores Osterburken, Nicola Irmai-Koppányi, sagte, dass sie großen Respekt vor langjährigen Sängern habe. Die Mischung mache es aus. Ältere Sänger könnten von dem Schwung jüngerer mitgerissen werden. „Für mich ist die Ökumene wichtig und sie liegt mir am Herzen“, stellte Nicola Irmai-Koppányi fest.

Der Vorsitzende dankte zuletzt allen Sängern für ihr großes Engagement. Über seinen Antrag wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. jüh

