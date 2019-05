Walldürn.„Das ist ein Erfolgsmodell“, so Bürgermeister Markus Günther und Hauptamtsleiter Helmut Hotzy am Montag bei der Sitzung des Gemeinderates, als es um die Nachmittagsbetreuung mit Hausaufgabenhilfe im Jugend- und Kulturzentrum ging. Im laufenden Schuljahr nutzen 33 Schüler das Angebot. Angefangen habe man mit fünf Schülern. Für das Schuljahr 2019/2020 gebe es bereits 36 Voranmeldungen, wie Hotzy sagte. Das Angebot werde hauptsächlich von Grundschülern genutzt. Die Elternbeiträge bleiben im kommenden Schuljahr unverändert.

Ebenso erfreulich ist die Entwicklung beim Betreuungsangebot „Verlässliche Grundschule“. An der Grundschule Walldürn gibt es das Angebot seit dem Schuljahr 2000/2001. An der Grundschule Altheim ist seit dem Schuljahr 2006/2007 eine entsprechende Betreuungseinrichtung vorhanden und an der Grundschule Rippberg wird das Betreuungsangebot seit dem Schuljahr 2011/2012 umgesetzt. Während die Voranmeldungen in Rippberg und Altheim konstant sind, gibt es in Walldürn für das kommende Schuljahr 56 Anmeldungen. Aktuell nutzen 41 Kinder das Angebot. Der Elternbeitrag werde hier um fünf Euro steigen. mar

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.05.2019