„Das war eine richtige Gaudi!“

Wenn jemand diesen Ausspruch benutzt, hat er etwas Spaßiges, Vergnügliches, auf jeden Fall etwas Freudiges erlebt. Der gleichen Wortwurzel (lateinisch: Gaudium) entstammt auch das Wort „Gaudete“: Der Name des Dritten Adventsonntags, den wir ganz einfach mit „Freude“ übersetzen. Während die Gaudi in unserem Sprachgebrauch eher auf eine kurzfristige, vielleicht auch mehr oberflächliche Fröhlichkeit hinweist, steckt hinter dem Wort „Gaudete“ eine nachhaltige, große und nach innen gerichtete Freude. Die Lesungstexte bringen das sehr deutlich zum Ausdruck, wenn etwa der Prophet Zefanja fast überschwänglich auffordert: „Juble, Tochter Zion! Jauchze Israel! Freu dich, und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem! Oder, wenn der Apostel Paulus an die Philipper schreibt: „Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal sage ich: Freut euch!“

Und sowohl Prophet, als auch Apostel, führen dieselben Gründe für diese Freude auf: „Der König Israels, der Herr, ist in deiner Mitte; du hast kein Unheil mehr zu fürchten“, so legt es Zerfanja dar. Und Paulus erläutert: „Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott.“ Und in diesen Worten steckt auch wieder jenes beruhigende: „Fürchtet euch nicht“, das der Engel an Weihnachten den Hirten sagen wird, „denn ich verkündige euch eine große Freude.“

Diese Begeisterung und dieses Glücksgefühl in den genannten Bibelstellen deutet somit hin auf die Zuwendung Gottes zu uns Menschen, was im adventlichen Kontext in der Geburt Christi mündet, des „Immanuel“, des „Gott mit uns“. Ja, die freudige und hoffnungsvolle Erwartung des Geburtsfestes unseres Heilandes, des Weihnachtsfestes, verbirgt sich hinter dem schlichten Wörtchen „Gaudete“. Und in unserer Kirche wird es sogar optisch sichtbar, denn die liturgische Farbe ist altrosa. Ins dunkle Violett mischt sich sozusagen bereits das Weiß der Festtagsfreude. Jener Freude, die sich weder herstellen noch künstlich erzeugen lässt. Denn sie „ist mehr als nur eine Stimmung, sie ist Gabe des anwesenden Gottes“.

Von Herzen wünsche ich Ihnen und mir, dass genau diese Freude unsere Herzen erfüllt und dass sie auch dann noch anhält, wenn Weihnachten schon lange wieder dem Alltag gewichen ist.

Reiner Roos, Diakon in der Seelsorgeeinheit Elztal-Limbach-Fahrenbach

