Neckar-Odenwald-Kreis.Sieben staatlich geprüfte kaufmännische Betriebswirte haben ihre Prüfung an der Ludwig-Erhard-Schule in Mosbach erfolgreich abgeschlossen.

Die Absolventen haben zum Teil eine lange schulische und berufliche Ausbildung durchlaufen und schafften über ihren Berufsabschluss und die anschließende Fachwirtausbildung die Grundlage für den kaufmännischen Betriebswirt. Neben den Prüfungen musste eine unterrichtsbegleitende Abschlussarbeit präsentiert werden. In der Regel wird hier eine Problemstellung eines Unternehmens bearbeitet mit Verknüpfung von verschiedenen betriebswirtschaftlichen Fragestellungen. Der Abschluss „Staatlich geprüfte Betriebswirte/-innen“ ist dem Niveau 6 des DQR zugeordnet und damit dem Bachelor gleichwertig. Die Vorsitzende des Fördervereins der Ludwig-Erhard-Schule, Michaela Brauch-Sievert, überreichte in einer Feierstunde die Zeugnisse und Urkunden. Bei der Verabschiedung wurde die Bedeutung dieser Zusatzqualifikation für den Schulstandort Mosbach, für die Industrieregion im Neckar-Odenwald-Kreis sowie für das persönliche Weiterkommen der Absolventen in ihrem Beruf hervorgehoben.

Folgende sieben kaufmännische Betriebswirte haben den Lehrgang erfolgreich abgeschlossen: Sarah Hannich (Mosbach-Lohrbach), Dorothee Lanik (Oberdielbach), Felix Weber (Dallau) Matthias Behl (Wertheim), Marcel Büttel (Altheim), Marian Lindl (Buchen), Martin Sawalloch (Walldürn),

Neue Kurse zum Industriefachwirt (IHK), Wirtschaftsfachwirt (IHK) und kaufmännischen Betriebswirt (IHK) starten voraussichtlich im September/Oktober. Informationen hierzu erhalten Interessenten auf der Webseite der Schule: www.les-mosbach.de/weiterbildungskurse oder telefonisch unter 06261/922010.

