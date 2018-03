Den Erfolg wiederholen und ausbauen

Anzeige

Die JU werde im Herbst ein „kommunalpolitisches Seminar“ anbieten, in welchem potenziellen Kandidaten ein Leitfaden an die Hand gegeben werden soll. „Wie funktioniert Kommunalpolitik, welche Aufgaben kommen auf mich zu, was muss ich bei meiner Kandidatur beachten?“ – auf alle Fragen sollen kompetente Experten Antworten liefern. Zusätzlich werde das „Erlernen von rhetorischen Fähigkeiten“ ein Teilaspekt des Seminars sein. „Dass wir im Wahlkampf als JU die jungen Kandidaten vor Ort unterstützen werden, ist selbstverständlich“, so der Tenor der Anwesenden.

Für das Jahr 2018 plant die JU zudem die vertiefte Zusammenarbeit mit anderen ländlich geprägten Kreisverbänden, um gemeinsam die Stärken des ländlichen Raums zu festigen und Schwächen zu verbessern. Dies soll insbesondere in den Bereichen Mobilität, Digitalisierung und Mobilfunk geschehen. Zu letzterem Thema ist eine Veranstaltung mit der Telekom geplant, welche nach dem flächendeckenden Ausbau des Breitbands im Bereich Mobilfunk anknüpfen möchte.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.03.2018