„Der Bedarf wird auch in Zukunft nicht kleiner“

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Jugendsozialarbeit an den Schulen hat sich bewährt und das entsprechende landkreiseigene Förderprogramm – ursprünglich befristet bis Ende Juli – wird fortgesetzt bis Juli 2021. Darüber waren sich in der Kreistagssitzung am Montag in Mudau alle Räte grundsätzlich einig.

„Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass der Bedarf an Jugendsozialarbeit in Zukunft nicht kleiner wird“, betonte Landrat Dr. Brötel einführend. Die Form der Finanzierung zu je einem Drittel (Land, Landkreis, Schulträger) habe sich bewährt. Kreisrat Michael Jann (CDU) dankte für die „gute und freundliche Idee“ und bestätigte den steigenden Bedarf. Auch angesichts des Themas „Migration“ könne man mit der Jugendsozialarbeit nicht früh genug anfangen – gerne schon an Grundschulen. Rückblickend auf die Anfänge der Schulsozialarbeit sagte Jann: „Früher musste man Überzeugungsarbeit leisten, heute bekäme man Prügel, wenn man sie wieder wegnehmen würde.“

„Jugendsozialarbeit ist teuer, keine Jugendsozialarbeit ist noch viel teurer“, betonte Dr. Dorothee Schlegel (SPD). Sie werde als wertvolle Unterstützung im Schulalltag wahrgenommen. Ihre Einführung sei „mehr als überfällig“ gewesen.