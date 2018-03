Der Countdown hat begonnen

Anzeige

Schefflenz.Bereits zum 21. Mal startet in Unterschefflenz am Sonntag, 25. März, rund um die Schefflenzhalle der traditionelle Palmsonntaglauf. Unter der Leitung des Vorsitzenden der LG Schefflenztal André Dicken befinden sich die Vorbereitungen zu diesem Laufevent mit Hilfe einer motivierten und erfahrenen Crew in den letzten Zügen. Die LG Schefflenztal hält dabei an ihrem bewährten familienfreundlichen Programm fest. Neben dem Hauptlauf über zehn Kilometer wird es den Fünf-Kilometer-Jedermann-Lauf, einen Bambini-Lauf über 200 Meter und Schülerläufe über 400 bis 1000 Meter geben. Der Palmsonntaglauf in Schefflenz zählt als erster Wertungslauf auch dieses Jahr wieder zur Cup-Wertung des Drei-Flüsse-Cups.