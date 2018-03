Der „große Schrittmacher“ für das Frauenhaus

Anzeige

Neckar-Odenwald-Kreis.Der Förderverein Frauen- und Kinderschutzhaus Neckar-Odenwald-Kreis hat in den 25 Jahren seines Bestehens erfolgreiche Arbeit geleistet. Ohne ihn wäre das Frauenhaus nicht möglich gewesen. Bis heute sei er, so Landrat Dr. Achim Brötel, der „große Schrittmacher“ dieser Unterkunft für Frauen und Kinder in Not.

In der jüngsten Mitgliederversammlung im Gasthaus „Pfalz“ in Dallau zogen die Verantwortlichen denn auch eine positive Bilanz. Vorsitzende Angelika Bronner-Blatz blickte zurück auf die Feier zum 25. Geburtstag des Vereins am 1. Dezember 2017, die einen überwältigenden Zuspruch erfuhr und allseits positiv aufgenommen wurde.

Gut angenommen wurde die Papiertaschentuch-Aktion in Zusammenarbeit mit Apotheken im Kreis, berichtete Bronner Blatz. Insgesamt 5200 Päckchen wurden beklebt mit der Aufschrift „Wir haben die Nase voll von Gewalt!“ Das Interesse an der Arbeit von Förderverein und Frauenhaus sei groß in der Bevölkerung und so informiere sie regelmäßig in Vortragsabenden. Ihr Dank galt allen Helfern und Spendern, die Unterstützung gewähren.