Der Odenwald ist vertreten

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Urlaubsmesse CMT in Stuttgart öffnet am heutigen Samstag ihre Tore. In den folgenden neun Tagen präsentieren mehr als 2.100 Aussteller die neuesten Tourismustrends, Urlaubsideen und alles rund um die Themen Caravaning und Camping. Die Touristikgemeinschaft Odenwald (TGO) ist ebenfalls mit vielen Partnern vertreten. In Halle 6 am Stand 6B33 erhalten die Besucher viele Inspirationen und Informationen über einen Urlaub im Odenwald.

