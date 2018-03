Der Trend geht zur Urnenbestattung

Anzeige

Es handelt sich um Straßen in Höpfingen: a) Bahnhofstr., b) Straße Zieglerskreuz, Richtung B27, c) Raiffeisenstr. (hier nur Restarbeiten), d) Am Mantelsgraben ab FG-Halle bis Ortsausgang).

Straßen in Waldstetten: a) Sonnenberg, b) Bürgermeister-Münch-Straße, c) Zufahrt Binder.

Insgesamt wurde die Straßen- beziehungsweise „Risslänge“ auf rund 25 Kilometer geschätzt, so Hauck. In den vergangenen Jahren habe die Gemeinde sehr gute Erfahrung gemacht mit der Fa. BST, Bad Schönborn, von der man ein Angebot eingeholt habe mit der Angebotssumme von rund 17 909 Euro. Im Haushalt 2018 seien dafür 20 000 Euro eingeplant. Die Koordination der Arbeiten werde in bewährter Weise wieder vom Bauhofleiter in Absprache mit der Firma vor Ort vorgenommen. Bei drei Enthaltungen stimmte der der Gemeinderat den Vorschlag der Verwaltung zu.

Über den aktuellen Status des Friedhofs Waldstetten ging es anschließend. Bürgermeister Hauck sagte, in den nächsten zehn Jahren würden im rechten Grabfeld mindestens 25 weitere Doppelgräber und vier Einzelgräber auslaufen. Bei einem Flickenteppich an leeren Grabstellen in diesem Grabfeld benötige der Bauhof einen beträchtlichen Pflegeaufwand. Würden im rechten Grabfeld Abdeckungen aufgelegt, so müssten jeweils Zwischenriegel und Fußrabatte vom Bauhof neu befestigt werden.

Beschlussempfehlung erarbeitet

Die Bestattungswünsche tendieren gegenwärtig verstärkt zur Urnenbestattung. Aktuell sind neun Urnengrabstellen frei und können mit bis drei bis vier Urnen belegt werden. Außerdem stehen im linken Grabfeld die Erdgräber auch zur Urnenbestattung zur Verfügung. Im Einzelgrab können dort bis zu acht Urnen (doppelstöckig) und zusätzlich auch noch ein „Familien-Urnengrab“ platziert werden. Die Erdgräber im linken Grabfeld würden problemlos ausreichen. Eventuell könnten größere freiwerdende Flächen auch im rechten Grabfeld noch für weitere Bestattungsformen (Urnenkreis, Baumbestattung) genutzt werden.

Eine Fünf-Punkte-Beschlussempfehlung hatte der Ortschaftsrat im Vorfeld dem Gemeinderat detailliert ausgearbeitet:

1) Das rechte Grabfeld soll in absehbarer Zeit auslaufen.

2) Freihaltebeschluss: Bereits abgeräumte Grabstellen im rechten Grabfeld werden nicht neu belegt.

3) Familiengräber im rechten Grabfeld, in denen ein (Ehe-) Partner bereits bestattet ist, können auch mit dem überlebenden (Ehe-)Partner belegt werden. Weitere Familienangehörige/Angehörige/Verstorbene können hier nicht beerdigt werden.

4) Sie können lediglich zur Grabpflege um jeweils fünf Jahre verlängert werden.

5) Dort wo eine Grabstelle im rechten Grabfeld auf fünf oder 25 Jahre bereits gekauft ist, wird dem Nutzungsberechtigten auch angeboten werden, dass er die Verlängerungsgebühr jahresanteilig zurückerstattet bekommt, oder dass die restliche Verlängerungszeit auf eine gewünschte Grabstelle im linken Grabfeld übertragen wird.

Der Gemeinderat stimmte diesen Empfehlungen einmütig zu. Im Bedarfsfall steht Ortsvorsteher Helmut Hartmann für weitere Informationen zur Verfügung.

Bürgermeister Adalbert Hauck informierte die Gemeinderäte über die geplante Gründung eines Datenverarbeitungsverbundes auf Landesebene. Gleich mehrere Zweckverbände beabsichtigen, einen wettbewerbs- und zukunftsfähigen „Gesamtzweckverband“ in Baden-Württemberg vorzubereiten mit dem Ziel, dauerhafte Verbesserung von Leistungen durch gemeinsam gebündelte lokalisierte Synergien zu realisieren.

Die Entgelte für die von den Mitgliedern der Zweckverbände bezogenen Leistungen würden für eine Übergangszeit nach den heutigen Verbandsgebieten gesplittet, damit kein Verbandsmitglied gemessen am Status quo durch die Fusion schlechter gestellt wird. Ferner werden die Mitglieder über eine Gremienstruktur verstärkt am Aufbau und an der Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen beteiligt.

Die Kooperation zwischen dem Land und den Kommunen im Bereich der Informationstechnik und die Anbindung kommunaler Verfahren an die Verfahren der Landesbehörden seien wesentlich für den Ausbau einer bürgerfreundlichen digitalisierten Verwaltung. Dadurch wird die Produktivität des Unternehmens gesteigert, was dabei helfe, die Leistungsfähigkeit zu sichern.

Der Gemeinderat nahm den Sachverhalt zur Kenntnis und stimmte dem Beitritt des Zweckverbandes KIVBF zur Datenzentrale Baden-Württemberg und der Vereinigung mit den Zweckverbänden KIRU und KDRS zum Gesamtzweckverband 4IT zu. Der Gemeinderat beauftragte den Bürgermeister in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes KIVBF die Organe des Zweckverbands zum Vollzug aller hierzu notwendigen Handlungen zu bevollmächtigen. Zu den notwendigen Handlungen gehören: die Zustimmung zum Beitritt des Zweckverbands KIVBF zur Datenzentrale Baden-Württemberg durch Vereinbarung der Änderung der Satzung der Datenzentrale Baden-Württemberg.

Unter Verschiedenes wies Bürgermeister Adalbert Hauck auf die Werbe-Großaktion des Vereins „Pro Bad“ hin am Samstag, 14. April, von 17 bis 21 Uhr im Familienbad Höpfingen. WB

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.02.2018