„Dicker Schorsch“ grüßt von einer Postkarte

Neckar-Odenwald-Kreis.In der jetzt erschienenen Ausgabe 3/2018 der vom Breuberg-Bund herausgegebenen Vierteljahreszeitschrift „Der Odenwald“ werden eine ganze Reihe vielfältiger Themen angeschnitten.

Eröffnet wird das Heft mit dem Aufsatz von Dr. Heinrich Kumpf zu dem Thema „Odenwald und Odenwälder im 18. Jahrhundert aus der Sicht des gräflich erbachischen Leibarztes Dr. Ludwig Gottfried Klein“.

Über den Aufbau und die Funktion von Harzöfen erfährt der Leser etwas in dem anschließenden Beitrag von Michael Fettel: „Harzgewinnung im Lorscher Wald – Eine besondere Form der Waldnutzung“. Diese Öfen fanden sich offensichtlich bevorzugt in harzreichen Kieferbeständen der Wälder zwischen Bergstraße und Rhein, aber auch an zahlreichen Standorten im Odenwald, wie überlieferten Flurnamen belegen.

Die weiteren Artikel sind: „Rainer Gutjahr, „Der Dienstvertrag für den ‚Fasselfütterer‘ der Gemeinde Leutershausen“ a. d. Bergstraße 1875“; Peter Füßler, „… Er solle das Maul halten, ansonsten er nichts zu trinken bekomme – Spannungen, Handgreiflichkeiten und Pfändungen wegen des Weinausschanks auf der Semder Kirchweih zwischen Kurpfalz und Hessen“; Winfried Wackerfuß, „Sohn des Reinheimer Pfarrers kauft 1592 seine Ehefrau aus der Leibeigenschaft des Grafen von Löwenstein frei“.

Matthias Roth, „Die Ruine von Lindenfels im Odenwald. Zum Andenken erhalten von seinem Freunde P. Wiedemann“, in einer reizvollen Gouache von etwa 1824; Ralf Klausmann, „Die Postkarteneditionen des „Dicken Schorschchens“ – Anmerkungen zu einer Darmstädter Privatsammlung“. Der Lesefund: Der Kanzlist Berghöfer – Ein Darmstädter Original auf „Verpflegungstouren“ in den Odenwald und Buchhinweise auf Neuerscheinungen über den Odenwald bilde den Schluss des Heftes.

Diese neueste Ausgabe der Zeitschrift „Der Odenwald“ ist über die Geschäftsstelle des Breuberg-Bundes oder den Buchhandel sowie über das Internet unter www.breubergbund.de zu beziehen, wo auch weitere Informationen zu bekommen sind.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.10.2018