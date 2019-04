Die Aktion „Schutzengel“ wird ausgeweitet

Neckar-Odenwald-Kreis.Beim Deutschen Kinderschutzbund, Kreisverband Neckar-Odenwald-Kreis, stand im „Amtsstüble“ in Mosbach die Mitgliederversammlung auf dem Programm. Die Vorsitzende des Vereins, Susanne Heering, stellte mit der Leiterin der Geschäftsstelle, Anette Weigler, die verschiedenen Aktionen des Kinderschutzbundes im Jahr 2018 vor.

So wurde beispielsweise die Aktion „Schutzengel“ 2018 in Buchen eingeführt; 2019 soll diese Aktion auf weitere Buchener Stadtteile ausgedehnt werden. In Sachen Gewaltprävention fand, wie schon in den Vorjahren, an zwei Grundschulen des Landkreises das Theaterstück „Geheimsache Igel“ statt. Dieses Projekt wird auch weiterhin finanziell unterstützt und dank der Kooperation mit H. Wirth fortgesetzt werden.

Ende September feierte man den Weltkindertag an drei Standorten in der Mosbacher Innenstadt mit Kuchenverkauf, Infostand und Tombola. Der Reingewinn dieses Tages kam dem Projekt „tiergestützte Therapie“ zu Gute. Der Verleih von Babybetten wurde im vergangenen Jahr verstärkt nachgefragt. Der Kinderschutzbund bot 2018 mehrere Projekte für Jugendliche an: So wurden im Frühjahr 2018 neunzehn Babysitter ausgebildet und sechs Kurse zur Gewaltprävention für Schüler an weiterführenden Schulen im Kreis angeboten. Das Projekt „Wehr dich - aber richtig!“ wurde durch Spenden ausgebaut.

Ein regelmäßiges Angebot in der Geschäftsstelle war das zweimal monatlich stattfindende Mütter-Café, welches in Kooperation mit den Soroptimistinnen (SI-Club) durchgeführt wurde.

Hier haben Mütter die Möglichkeit, sich auszutauschen, Information und Unterstützung zu erhalten und sich eine Pause im oftmals stressigen Alltag zu nehmen.

Unter dem Motto „mehr Leichtigkeit in der Erziehung“ wurde ein Elternkurs im Mehrgenerationenhaus Mosbach angeboten. Die Stärkung der Erziehungskompetenz stand hier im Vordergrund. Ein Vortrag über „Trennung und Scheidung“ fand bei Eltern und Fachleuten großen Zuspruch.

Gleich sechsmal wurde der Vortrag: „Die wichtigsten Kinderrechte“ von den unterschiedlichsten Institutionen gebucht: Tageseltern, Menschen mit Migrationshintergrund oder offene Treffs zeigten sich sehr interessiert.

Die Geschäftsstelle war auch 2018 oftmals erste Anlaufstelle bei Fragen der Kindswohlgefährdung beziehungsweise des Verdachts auf sexuellen Missbrauch. Hier konnte durch Kontaktaufnahme mit der Caritas oder der Beratungsstelle für Kinderschutz schnell und unkompliziert geholfen werden. Die beiden neuen Angebote, Schrei-Baby-Beratung und Unterstützung bei Erziehungsfragen wurden verstärkt nachgefragt. Hier schätzen Eltern das zeitnahe Gespräch. Der Kinderschutzbund half im vergangenen Jahr wieder einigen finanziell bedürftigen Familien im Rahmen der Einzelfallförderung. Die Kleiderkammer war oft gefragt und Eltern suchten sich aus dem Kleidersortiment beispielsweise eine erste Grundausstattung für ihr Neugeborenes aus.

Vorhaben für 2019

Der Tätigkeitsbericht von Weigler schloss mit einem Ausblick auf 2019: Ein Babysitter-Kurs in Kooperation mit dem evangelischen Kindergarten Regenbogen in Buchen startet im Frühjahr, zwei „Starke Eltern – starke Kinder“-Kurse in Osterburken und in Mosbach sind geplant; in Buchen und Neckarelz werden „Wehr-Dich“ Kurse an verschiedenen Schulen angeboten.

Ein neues Projekt, welches Familien mit kleinen Kindern Unterstützung bieten soll, wird in 2019 angeboten werden: „Familien begleiten im Alltag“ (FabiA). Hier werden noch interessierte Männer und Frauen gesucht, die nach einer kurzen internen Fortbildung als Ehrenamtliche in besondere Familien geschickt werden, um dort für Entlastung der Eltern zu sorgen.

Der Kassenwart Dieter Rosenfeld legte den Kassenbericht vor. Die Kassenprüfer bestätigten eine einwandfreie Kassenführung, die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig. Bevor die Sitzung beendet wurde, machte Susanne Heering noch einmal darauf aufmerksam, dass der Kinderschutzbund seit einem Jahr ohne Vorsitzenden agiert. Unter den Anwesenden fand sich kein Kandidat, so dass eine Wahl auf das nächste Jahr vertagt wurde. Bis dahin wird der Kinderschutzbund von den drei stellvertretenden Vorsitzenden Susanne Heering, Norbert Bienek und Gabriela Fischer-Rosenfeld vertreten.

Zum Abschluss dankte Heering allen, die den Kreisverband unterstützt haben.

