Anzeige

Heidersbach.„Die Arbeit geht nicht aus“ war die Kernaussage des Vorsitzenden des Fördervereins „Hällele“ Heidersbach, Werner Gellner, in der Jahreshauptversammlung, bei der das abgelaufene Geschäftsjahr nochmals beleuchtet und die demnächst anstehenden Aufgaben erläutert wurden. Neben dem Tagesgeschäft waren die Umbauarbeiten im Kabinentrakt des VfB die größten Herausforderungen sowohl in arbeitstechnischer als auch in finanzieller Hinsicht.

Viel Arbeit ist notwendig, um die Räumlichkeiten des Vereinsheimes, das die Einwohner liebevoll das „Hällele“ nennen, in ansehnlichem Zustand zu halten und die Nutzung für die örtlichen Gruppen und Vereine zu gewährleisten. Vorstand Werner Gellner beschrieb die zu bewältigenden Arbeitseinsätze und die zu tätigenden Investitionen. So standen unter anderem ein Großputz sowie viele kleinere Reparaturen an. Der Arbeitsschwerpunkt war zweifellos die Renovierung des Kabinentraktes unter Federführung des VfB. Das Zeitfenster für die Hauptarbeiten (Ende Mai bis Ende Juni) war dabei recht eng gesteckt, konnte aber dank der guten Planung im Vorfeld souverän gemeistert werden. Die Maßnahme wurde seitens des Fördervereins bezuschusst.

Die Einnahmen generiert man nach wie vor aus den Theateraufführungen und aus der Fastnachtsveranstaltung am Fastnachtsdienstag sowie aus Zuschüssen und Spenden. Allen Helfern bei den verschiedenen Veranstaltungen und den Arbeitseinsätzen galt ein großes Dankeschön, ebenso wie dem Bürgermeister und den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung, die stets ein offenes Ohr für die Belange des Fördervereins hätten.