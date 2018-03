Die Betroffenen reagierten richtig

Anzeige

Neckar-Odenwald-Kreis.Eine 64-Jährige aus Adelsheim, eine 87-Jährige aus Buchen und eine 89-Jährige aus Waldhausen erhielten am Sonntagabend Anrufe von sogenannten „falschen Polizeibeamten“, die sich als Angehörige des Polizeireviers Buchen ausgaben und Einbrüche in der Nachbarschaft vortäuschten. Alle Personen reagierten richtig und verständigten die „richtige Polizei“. Auch in Limbach und Elztal bekamen zwei Anwohner gleich gelagerte Anrufe. Sie reagierten ebenfalls richtig und verständigten die Polizei.

Kein Anruf mit der 110

Im Display des Telefons war die Rufnummer 06281/110 zu sehen – eine Nummer, unter der die Polizei niemals bei jemanden anrufe, wie die Polizei gestern nochmals betonte. Auch werde die Polizei niemanden auf persönliche Vermögensverhältnisse oder über die Schließverhältnisse des Hauses oder der Wohnung ansprechen.