Zwingenberg.Als erste der beiden Hauptproduktionen kommt bei den Schlossfestspielen Zwingenberg mit dem Singspiel „Die Entführung aus dem Serail“ eines der bekanntesten Stücke der Opernliteratur zur Aufführung. „Mozart spielt nicht nur mit so manchem Klischee, er verblüfft uns auch mit musikalischen Finessen“, sagte Intendant Rainer Roos vor der Premiere am Donnerstag. Weitere Aufführungen finden am Samstag und Sonntag statt. Die Hauptrolle des „Belmonte“ übernimmt, an der Seite von Sopranistin Ilonka Vöckel, der Tenor Thembi Nkosi, der schon im vergangenen Jahr die Herzen des Zwingenberger Publikums eroberte. Inszeniert wird das Stück von Regisseur und Schauspieler Michael Gaedt. Neben Chor und Orchester der Schlossfestspiele wirkt auch die Showturngruppe „Exotica“ aus Mosbach-Neckarelz mit. Karten gibt es noch unter Telefon 0 62 63 / 4 51 54. Bild: Schlossfestspiele