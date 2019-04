Die heiße Endphase der Schullaufbahn

„Der Worte sind genug gewechselt, laßt mich auch endlich Taten sehn“: Ganz nach dem Sinne von Johann Wolfgang von Goethe starteten gestern die ersten Schüler mit dem schriftlichen Abitur.

Neckar-Odenwald-Kreis. An den beruflichen Gymnasien sind im Landkreis insgesamt 273 Schüler betroffen. Zum Start am gestrigen Dienstag folgte die Prüfung in den Profilfächern, darunter fallen unter anderem Pädagogik und Psychologie, Gesundheit, Pflege sowie Volks- und Betriebswirtschaftslehre. Am heutigen Donnerstag geht es weiter mit Mathematik, am Montag, 8. April, folgt Deutsch. Mit Englisch geht es am Dienstag (9.) weiter. Am Donnerstag, 11. April, folgen Fächer wie Physik, Chemie, Biologie und Wirtschaftslehre, ehe mit den Prüfungen in Spanisch und Französisch am Freitag (12. April) zumindest für einen Teil der Schüler im Neckar-Odenwald-Kreis die schriftlichen Prüfungen enden.

Vier Schwerpunkte in Deutsch

Für 489 Jugendliche geht es dann am 30. April an den allgemeinbildenden Gymnasien in die heiße Phase. Nach dem Fach Deutsch folgen die Fremdsprachen Spanisch, Italienisch und Portugiesisch am Donnerstag, 2. Mai, und Mathematik am Freitag, 3. Mai. Weiter geht es mit Biologie, Chemie, Physik, Informatik, Musik, Sport, Bildende Kunst, Geschichte, Gemeinschaftskunde, Geografie, Wirtschaft, Religionslehre und Ethik am Montag, 6. Mai. Einen Tag später am 7. folgt Latein, am Mittwoch (8.) Englisch. Griechisch, Russisch und Chinesisch am Donnerstag (9. Mai) und Französisch am Freitag (10.) runden die schriftlichen Prüfungen ab. Für das Fach Deutsch gibt es an beiden Schularten folgende Schwerpunktthemen: Faust I von Goethe, Der goldne Topf von Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Der Steppenwolf von Hermann Hesse und als Lyrikthema „Natur und Mensch in der deutschsprachigen Lyrik vom Sturm und Drang bis zur Gegenwart“. Vorbei ist damit die stressige Zeit noch nicht: Die mündlichen Prüfungen finden für die allgemeinbildenden Gymnasien vom 1. bis zum 9. Juli und für die beruflichen Schulen vom 1. bis zum 10. Juli statt.

In Baden-Württemberg sind etwa 50 500 Schüler von den Abiturprüfungen betroffen. Die allgemeine Hochschulreife haben 2018 insgesamt 49 100 Absolventen erreicht. 65 Prozent besuchten ein allgemeinbildendes Gymnasium (Durchschnittsnote 2,40), 35 Prozent das berufliche Gymnasium (Note 2,51).

