Gute Nachrichten für die Kommunen und für die Bürger: Die Kreisumlage soll erneut sinken, und zwar um zwei volle Prozentpunkte. Und die Abfallgebühren bleiben konstant.

Neckar-Odenwald-Kreis. Zentrales Thema der gestrigen Kreistagssitzung in Höpfingen war die Haushaltseinbringung für das Jahr 2019.

„Wer in der Zukunft ankommen will, muss mobil sein.“ Unter dieses Motto stellte Landrat Dr. Achim Brötel seine Rede zum Etatentwurf. Entsprechend standen Straßenbau, der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV)und des Glasfasernetzes im Mittelpunkt – auch wenn Gesundheit, Bildung und Mobilität weitere wichtige Wegmarken seien.

Beim Breitband habe der Kreis bereits „unglaublich viel erreicht“. Inzwischen habe die Telekom mit den Arbeiten für das „Super-Vectoring“ begonnen. Außerdem sollen jetzt alle Schulen ans Netz. Der Straßenaus- und Neubau müsse ganz oben auf der Agenda bleiben, und da habe das Land ganz erheblichen Nachholbedarf. Ein „Straßengipfel“ sei angekündigt worden, der Termin stehe aber noch aus.

Gas geben beim ÖPNV

Beim ÖPNV gebe man im Kreis richtig Gas, erklärte Brötel, und erinnerte an die Neuausschreibung der Bus-Linienbündel Mosbach und Buchen. Mit einem Schlag werde man 2019 über eine Million Fahrplankilometer mehr fahren – ein Drittel mehr als bisher. Insgesamt sind 2,3 Millionen Euro veranschlagt. Haltestellen werden barrierefrei (270 000 Euro) Informationssysteme werden angeschafft.

Auf der Schiene sei das Land zuständig, verlange aber vielerorts kommunale Beteiligung, was Brötel nicht erfreut, zum Beispiel beim gewünschten Halbstundentakt der S-Bahn von Mosbach noch Osterburken, der gleichzeitig die Madonnenlandbahn in Seckach besser anbinden und damit aufwerten würde. Während deren Betreiber, die Westfrankenbahn, für aktuelle Zugausfälle gescholten wurde, gab es für den grünen Verkehrsminister viele lobende Worte für sein Engagement unter anderem beim ÖPNV-Zukunftskongress und konkret bei Verbesserungen auf der Frankenbahn.

Doch: „Es bleibt noch eine ganze Reihe offener Baustellen“, so Brötels Zwischenfazit, bevor er sich den Zahlen des Etats zuwendete. Da stand fast an erster Stelle die geplante Senkung der Kreisumlage um zwei auf 28 Prozentpunkte.

Zwei Gründe machen das für Brötel möglich: Zum einen entlastet das Land den Kreis spürbar bei den Kosten im Asylbereich, was auch nur „würdig und recht sei“. Auf der anderen Seite werde durch die gute Einnahmesituation der Kommunen die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage deutlich steigen. Das bedeutet, dass die Städte und Gemeinden auch beim gesenkten Hebesatz noch rund 4,5 Millionen Euro mehr in die Kreiskasse einzahlen.

Großer Erfolg bei Eingliederung

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem Sozialgesetzbuch II ging seit Mai zurück auf derzeit 2600, berichtete Brötel weiter. 443 Personen seien im ersten Halbjahr in den ersten Arbeitsmarkt integriert worden, darunter 132 mit Flucht oder Asyl als Hintergrund: „Ein großer Erfolg“. Ebenso erfreulich ist für den Landrat die um 16,75 Prozent gestiegene Steuerkraftsumme der Kommunen: Damit habe man sich vom 35. und letzten Tabellenplatz aller Gemeinden im Land auf Platz 27 vorgearbeitet.

Der Freude folgte die Ernüchterung, als Brötel Mehreinnahmen und Verschlechterungen gegeneinander aufrechnete: „Unter dem Strich bleibt leider nichts übrig. Es ist ein Jammer.“

Maden sorgten für Gesprächsstoff

Bei der Abfallwirtschaft lobte Brötel die stabile Gebührensituation und den Aufbau der KWin. „Nicht ganz schmerzfrei“ sei dagegen die Ausweitung der restmüllarmen Abfallwirtschaft auf die Stadt Buchen und die Hardheimer Ortsteile verlaufen. „Die Zahl der Maden hat die der Einwohner deutlich übertroffen“, so Brötel sarkastisch. Man werde noch einmal intensiv darüber reden müssen, ob die Vorteile wirklich überwiegen. Die Entscheidung über die Ausweitung auf den ganzen Kreis solle im Frühjahr fallen.

Verlust der Kliniken soll sinken

Die Neckar-Odenwald-Kliniken planen erneut eine spürbare Ergebnisverbesserung, kündigte Brötel an. Der Verlust soll gegenüber 2018 um eine halbe Million Euro auf vier Millionen gesenkt werden. Gleichzeitig warnte Brötel, dass aus verschiedenen Gründen eine Ergebnisverschlechterung für 2018 drohe.

Größtes anstehendes Einzelprojekt der Kliniken ist die dringend nötige Verbesserung der „sehr unbefriedigenden räumlichen Situation am Standort Buchen“. Für den Altbau liege inzwischen ein Förderbescheid des Landes über 10,5 Millionen Euro vor. Vom Regierungspräsidium sollen weitere 1,8 Millionen kommen. „Auf dieser finanziellen Basis kann der dritte Bauabschnitt jetzt in die Umsetzung gehen.“ Die ersten Maßnahmen sollen 2019 starten. Wichtigste Maßnahme im Bereich der Kreissschulen ist die gut neun Millionen Euro teure Sanierung des Ganztagsgymnasiums Osterburken. „2019 soll es definitiv losgehen“, so Brötel. Zu den Gesamtkosten werden stolze sieben Millionen Zuschuss erwartet. Gebaut werden soll auch an der Zentralgewerbeschule in Buchen.

Beim Straßenbau kritisierte Brötel erneut die Förderkriterien des Landes, welche den Straßenbau quasi verhindert. 2019 sind beim Kreis unter anderem weitere Planungskosten für die Transversale Eberstadt-Adelsheim veranschlagt. „Die Straße wird dringender denn je gebraucht“, erklärte Brötel und erinnerte an „leidgeplagte Menschen in Bödigheim, Seckach und Zimmern“. Aktuell gibt es noch keinen Planfeststellungsbeschluss des RP.

Schuldenabbau geht weiter

Insgesamt will der Kreis im nächsten Jahr stolze 10,5 Millionen Euro investieren, wozu Zuschüsse von fünf Millionen Euro erwartet werden. Kräftig getilgt wird auch, so dass der Schuldenabbau konsequent weiter gehen kann und erstmals wieder unter 20 Millionen Euro liegt. Neue Kredite werden nicht aufgenommen. „Ich finde, das kann sich sehen lassen“, schloss Brötel mit Stolz und mit einem Dank an alle Mitarbeiter.

Der Entwurf wurde wie gewohnt ohne Aussprache zur Beratung in die Ausschüsse verwiesen.

