Die Oper auf ganz besondere Weise erlebt

Zwingenberg.An dieser Veranstaltung hätte der alte Mozart sicher seine Freude gehabt. Bei traumhaft warmem, aber nicht zu heißem Wetter erlebten auf Schloss Zwingenberg in malerischer Kulisse über dem Neckar auf dem fünften Familienfest zahlreiche kleine und große Musikfreunde mit dem einstündigen „Figaros tollster Tag“ Wolfgang Amadeus Mozarts „Figaros Hochzeit“ auf eine ganz besondere Weise.

Die Besetzung der Oper hat es sich nicht nehmen lassen, mit Auszügen aus der Oper, präsentiert auf durchaus humoristische Weise, den Kleinsten Mozarts wunderbare Musik näher zu bringen.

Vor der Kulisse von Figaros Friseursalon im voll besetzen kleinen Schlosshof zeigten der verschmitzte Figaro (Matias Tosi), der lüsterne Graf (Kai Preußker), dessen betrogene und schlaue Frau, die Gräfin (Sonja Maria Westermann), Figaros Verlobte und zugleich Objekt der gräflichen Begierde, Susanna (Xenia von Randow), der gräfliche Gärtner (Werner Pürling) und der frauenliebende Cherubino (Eva Martl) ausdrucksstark, mit klangvollen Gesangsbeiträgen und unter Einsatz von modernstem Equipment ihr breites Können. Damit sorgten sie bei ihren begeisterten, dabei vornehmlich kleinen, Zuhörern vernehmlich für einigen Gesprächsstoff.

Unter anderem war im Salon auch Intendant Rainer Roos zu Gast, der den Gesangsbeiträgen der Darsteller einen inhaltlichen Rahmen gab.

Am großen Finale wurden alle jungen Zuschauer interaktiv in Form eines Tanzes in die Veranstaltung eingebunden, was sichtlich Anklang fand. Gleiches galt für das Abschiedspräsent in Gestalt eines Sitzkissens in Elefantenform, das die Kinder zu Beginn erhalten hatten und beim Rausgehen behalten durften. Auf die weiteren Veranstaltungen darf man sich bereits freuen. cg

