Die Welt von morgen gestalten

Haßmersheim/Limbach.Wie Mathematiker Leben retten, Technikerinnen Robotern das Greifen beibringen, Naturwissenschaftler die Umwelt schützen oder Informatikerinnen Trends setzen, zeigt das Programm „Coaching4Future“ am Dienstag, 6. November, an der Friedrich-Heuss-Schule in Haßmersheim und am Mittwoch, 14. November, an der Schule am Schloss in Limbach.

Kreativ und vielseitig

Junge MINT-Experten demonstrieren den Mädchen und Jungen, wie viel Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik in Alltagsprodukten stecken und welche Berufsbilder hinter Hightech-Lösungen für morgen stehen. Das Ziel: Verdeutlichen, wie kreativ und vielseitig MINT-Berufe sind.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.11.2018