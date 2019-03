Diebesgut wiegt 600 Kilogramm

Oberkessach.Einbrecher haben zwischen Sonntag, 19.30 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, ein Firmengebäude in der Oberkessacher Felix-Wankel-Straße heimgesucht. Die Täter wuchteten nach Polizeiangaben ein Fenster auf und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen.

Derzeitigen Ermittlungsstand zufolge entwendeten die Einbrecher Gleitplatten aus Messing in verschiedenen Größen mit einem Gesamtgewicht von circa 600 Kilogramm. Zeugen, denen im Tatzeitraum Verdächtiges aufgefallen ist, sollen sich mit dem Polizeiposten Krautheim unter Telefon 06294/234 in Verbindung setzen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.03.2019