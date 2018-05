Digitale Strukturen nutzen

Anzeige

Neckar-Odenwald-Kreis.Dass der demografische Wandel die Landkreise vor besondere Herausforderungen stellt, ist bekannt. Nach Auffassung der CDU-Kreistagsfraktion soll dieser Wandel aktiv gestaltet werden. Eine Möglichkeit sieht die CDU-Fraktion darin, digitale Strukturen auch für Senioren zu nutzen. Fraktionsvorsitzender Karl Heinz Neser hat dazu das sogenannte „Walzbachtaler Modell“ ausfindig gemacht. Nach interner Prüfung hat die CDU-Fraktion nunmehr einen Antrag in den Kreistag eingebracht.

„Als ein wichtiges Thema sehen wir die Nutzung der Digitalisierung für die Bedürfnisse von Senioren“, sagte Neser. Digitale Anwendungen könnten die medizinische Selbstbestimmung fördern und die Koordination privater und professioneller Pflegeleistungen vereinfachen. Die CDU-Fraktion schlage deshalb vor, dass sich die Kreisverwaltung mit dem Modellvorhaben „Walzbachtaler Modell“ befassen soll. Das Projekt sei von 2014 bis 2016 über das Innovationsprogramm Pflege des Landes Baden-Württemberg gefördert worden, praktische Erfahrungen würden nun vorliegen. Zudem werde das Modellvorhaben in den Gemeinden Stutensee und Weingarten (Landkreis Karlsruhe) fortgeführt. „Nach den von uns vor Ort geführten Gesprächen macht es insbesondere in den kleineren und mittleren Kommunen Sinn, da über die vorhandenen Nachbarschaftshilfen die Abend- und Spätschicht abgedeckt werden kann“, so Neser.

Suche nach Alternativen

Ausgangspunkt des Modellvorhabens war die Suche nach einer kostenneutralen professionellen Alternative für den Einsatz ausländischer 24-Stunden-Pflegekräfte, die Menschen mit umfassendem Unterstützungsbedarf einen Verbleib in der eigenen Wohnung zu vergleichbaren Kosten einer stationären Unterbringung ermöglicht. Herzstück des zu erprobenden Alternativangebots für eine Betreuung rund um die Uhr ist ein durch die Sozialstation verantwortetes Fall-Management, das Angebote lokaler Gruppen (beispielsweise Nachbarschaftshilfe, Vereine) mit den Möglichkeiten von Angehörigen, Nachbarn und professionellen Pflegedienstleistungen (Tagespflege, hauswirtschaftliche Hilfen, Pflege- und Betreuungsleistungen) zusammenbringt. Unterstützt werden diese Prozesse – auf Wunsch des Betroffenen – durch den Einsatz innovativer Technologien, etwa zur Sturzerkennung und -prävention, die kritische Situationen erkennen und rund um die Uhr passgenaue Hilfe über eine Smartphone-App organisieren.