Dissenz um Beteiligung

Odenwald-Tauber.Dr. Achim Brötel hatte bei der jüngsten Kreistagssitzung (wir berichteten) beim Thema Frankenbahn von einer Baustelle gesprochen, die der Main-Tauber-Kreis „völlig überraschend“ aufgemacht habe. Die Kosten für den auf drei Jahre vereinbarten Probebetrieb mit stündlichem Takt und mehr Halten zwischen Osterburken und Lauda sollten zu 60 Prozent vom Land und zu 40 Prozent von den beiden Landkreisen übernommen werden. Bei den 40 Prozent wiederum sei besprochen worden, dass entsprechend der Streckenkilometer 75 Prozent vom Main-Tauber- und 25 Prozent vom Neckar-Odenwald übernommen würden, erläuterte er. Von der Kehrtwende des Nachbarkreises sei er „persönlich enttäuscht“.

Reinhard Frank, Landrat des Main-Tauber-Kreises, spricht auf FN-Anfrage von einem „tiefgreifenden Dissenz“ zwischen den Landkreisen. Bislang gebe es weder einen Entwurf einer Vereinbarung noch einen paraphierten Vereinbarungstext des Verkehrsministeriums über den Probebetrieb. Wesentliche Inhalte, wie die Taktdichte oder die tägliche Bedienungszeit und die sich daraus ergebenden gefahrenen Kilometer lägen noch nicht fest. Alle bisherigen Vereinbarungen, worunter auch die Kostenteilung 60 Prozent Land, 40 Prozent Landkreise falle, seien lediglich ein mündliches Agreement.

„In diesem Verhandlungsstadium ist es unseres Erachtens sinnvoll und auch geboten, weitere Präzisierungen oder Modifizierungen vorzunehmen und anzubringen“, so Frank in einem Brief vom 21. November an seinen Kollegen Brötel. Schlussverhandelt müsse auch der adäquate Berechnungsmodus für die Kostenteilung zwischen den beiden Landkreisen, führt er weiter aus.

Den Vorschlag des Landes, die Kosten im Verhältnis 60 zu 40 aufzuteilen, sei willkürlich und lasse sich nicht aus einer Rechtsgrundlage ableiten, heißt es weiter. Als Begründung wird vom Main-Tauber-Kreis die regionale Bedeutung der Verbindung zwischen Osterburken und Würzburg angeführt. Bei einer solchen, auch von Landrat Dr. Achim Brötel stets mitgetragenen ganzheitlichen Betrachtung, argumentiert Frank, sollten sich diese Fakten auch bei der Kostenaufteilung der kommunalen Seite niederschlagen. Eine 50-prozentige Aufteilung der kommunalen Beteiligung pro Landkreis sei deshalb „adäquat, fair und angemessen.“

Dass sein Kollege Brötel das Thema Kostenbeteiligung am Ausbau der Frankenbahn in öffentlicher Sitzung angesprochen hat und ihn, Frank, damit vor vollendete Tatsachen gestellt habe, ärgert den Verwaltungschef des Main-Tauber-Kreises. Schließlich habe er, sobald ein Vertragsentwurf des Landes vorliegt, Brötel und die Fraktionsvorsitzenden zu einer Besprechungsrunde eingeladen, um eine gemeinsame Position zu definieren. Trotz aller Differenzen ist sich Frank sicher: „Es wird ein vernünftiges Ergebnis herauskommen, aber die Art und Weise hat mich auch geärgert.“ hvb

