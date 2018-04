Dorfplatz wird am 11. Mai eingeweiht

Anzeige

Gerichtstetten.Die Gemeinde Hardheim führte in den Jahren 2015 und 2016 in Gerichtstetten eine umfassende Ortssanierung durch. In diesem Zeitraum hat sich das Bild der Ortschaft deutlich zum Besseren hin verändert. Die Bevölkerung trug mit verschiedensten privaten Sanierungsmaßnahmen zu diesem Ergebnis bei. Höhepunkt dieser positiven Veränderung war die Feier des Ortsjubiläums „800 Jahre Gerichtstetten“ 2015. In dessen Vorbereitung und Durchführung hat sich ein Bürgerverein gegründet.

Dieser Bürgerverein hat mit viel Herzblut und enormem Engagement nicht nur die Feierlichkeiten zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht, sondern in der Folge durch Eigenleistung und finanzielle Unterstützung als Abschluss und nachhaltiges Zeichen der Ortssanierung einen Dorfplatz gestaltet. Dieser ist fertiggestellt und soll seiner Bestimmung als Treffpunkt aller Generationen in der Dorfmitte und Möglichkeit zum gemeinsamen Feiern im Rahmen einer Einweihungsfeier am Freitag, 11. Mai, um 13 Uhr übergeben werden.