Dr. Dorothee Schlegel wurde zur neuen Vorsitzenden gewählt

Neckar-Odenwald-Kreis.„Das diesjährige Jubiläum 100 Jahre Frauenwahlrecht ist uns Auftrag, da laut zu werden, wo die Gleichberechtigung von Frauen in allen Lebenslagen noch eine lange Wegstrecke vor sich hat“, so die neue Vorsitzende Dr. Dorothee Schlegel. Moderne demokratische Gesellschaften leben von der Mitbestimmung und Mitgestaltung von Männern und Frauen auf allen Ebenen. Das Weltwirtschaftsforum hatte im vergangenen Jahr in seinem Global Gender Report errechnet, dass es unter den jetzigen Umständen noch 100 Jahre dauern wird, bis die Gleichstellung der Geschlechter erreicht ist. Höchste Zeit bei der Gleichstellung – auch vor Ort – das Tempo zu erhöhen.

Am Freitag trafen sich die SPD-Frauen im Neckar-Odenwald- Kreis unter Leitung des SPD-Kreisvorsitzenden Jürgen Graner zu ihrer Mitgliederversammlung im SPD-Parteibüro in Mosbach. Er leitete die anstehenden Neuwahlen des Vorstands. Zuvor besprachen die Frauen zahlreiche Themen, die dringend öffentlich diskutiert werden müssen. Denn ohne Nachdruck oder nur auf Männer vertrauend seien bislang kaum Verbesserungen der Lebensbedingungen von Frauen erreicht worden. Neben der Vorsitzenden Dr. Dorothee Schlegel wurden als ihre Stellvertreterinnen Kerstin Lingoth, Michaela Neff und Nicole Walter gewählt. Als Beisitzerinnen gewählt wurden Desiree Ache, Margret Gauß, Heide Lochmann und Johanna Quattlender.

Damit der Fortschritt an Fahrt aufnehme, müsse man eine bessere Teilhabe von Frauen in der Arbeitswelt, in den Sorge-Bereichen wie Erziehung und Pflege und in der politischen Mitgestaltung erreichen. Deshalb seien auf Betreiben der SPD zahlreiche gleichstellungspolitische Verbesserungen im Koalitionsvertrag verankert worden. „Darauf werden wir Bezug nehmen,“ so Schlegel, deren gute Beziehungen nach Berlin bestehen bleiben.