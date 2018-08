Drei anstrengende Tage

Anzeige

Neckar-Odenwald-Kreis.Nach schweißtreibenden 251 Kilometern und 2180 Höhenmetern ist die Dreiländer-Radtour am Samstagabend auf dem Michelstadter Kellereihof zu Ende gegangen. Hinter den Radfahrern lagen anstrengende Tage bei durchgängiger großer Hitze und teilweise heftigen Anstiegen.

Die Radtour hat sich im 19. Jahr ihres Bestehens zum Erfolgsmodell entwickelt, wie die Teilnehmerzahlen zeigen: Jeweils 220 Radler an den ersten beiden Tagen, 200 am letzten Tag sind ein Zeichen für die ungebrochene Popularität dieser Aktion. Um zumindest teilweise der Hitze zu entgehen und kühlere Passagen einzubauen, hatten die Organisatoren auf zahlreichen Streckenabschnitten Wege durch den Wald gewählt. Dank der guten Organisation war jederzeit für ausreichend Flüssigkeit und Abkühlung gesorgt, darüber hinaus konnten sich alle Akteure bei regelmäßigen Verpflegungspausen stärken, jeder Tourtag endete mit einem gemeinsamen Abschluss: am Donnerstag in Miltenberg, am Freitag in Eberbach und am letzten Tag in Michelstadt.

Auch die Politprominenz ließ sich nicht bitten und stieg in die Pedalen: Neben den Landräten Jens Marco Scherf (Miltenberg), Achim Brötel (Neckar-Odenwald-Kreis) und Christian Engelhardt (Bergstraße) fuhren unter anderem die Bürgermeister Norbert Ripperger (Mu-dau), Herold Pfeifer (Neckarsteinach), Peter Reichert (Eberbach) und Volker Oehlenschläger (Fürth im Odenwald) mit. Der älteste Teilnehmer war 84 Jahre alt, die älteste Radfahrerin 74 Jahre und der Jüngste zwölf Jahre alt. Die Durchschnittsgeschwindigkeit betrug im Übrigen fast 16 Kilometer pro Stunde – sehr respektabel angesichts der Temperaturen und der Anstiege. Für den Miltenberger Landrat Jens Marco Scherf, der alle drei Tage im Sattel verbrachte, ist die Tour „ein wundervolles Gemeinschaftserlebnis in der traumhaften Landschaft des Odenwalds zwischen Neckar und Main.“ Er würdigte den Einsatz der Vereine und der vielen ehrenamtlichen Helfer. Besonders gut gefallen hat dem Landrat die Ankunft am ersten Tag in Miltenberg, wo alle Akteure den Aufenthalt auf dem Engelplatz und dem nahezu südeuropäisch angehauchten Flair an der Mainpromenade genossen hätten.