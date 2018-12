Drei Filme laufen

Adelsheim.Das Kinomobil macht am Freitag, 21. Dezember, Station im Kulturzentrum in Adelsheim. Gezeigt werden drei Filme:

Hexe Lilli rettet Weihnachten (15 Uhr): Wie soll Lilli es nur hinkriegen, dass ihr Bruder nicht immer so nervt. Am besten, sie organsiert sich einen Fachmann, der ihm eine Lektion erteilt. Knecht Ruprecht ist da genau der richtige und den zaubert Lilli einfach aus dem Mittelalter in ihre Welt. „Das gibt Ärger“, warnt Drachenfreund Hektor. Stimmt. Und nun muss Lilli ihren Mut zusammennehmen, um Weihnachten zu retten…

Christopher Robin (17.15 Uhr): Christopher Robin, Winnie Puuhs bester Freund, ist erwachsen geworden. Er hat keine Fantasie mehr und vernachlässigt wegen der Arbeit seine Familie. Da kommt unerwartete Hilfe. Von Winnie Puuh. Der knuffige Bär und seine Freunde, möchten wieder Freude in das Leben ihres Freundes bringen. Ganz so einfach ist das jedoch nicht. Liebevoll erzählt der Film die Geschichten von Winnie Puuh weiter.

Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes (20 Uhr): Als cineastischer Biograf bekam Wim Wenders bereits drei Oscar-Nominierungen. Nun folgt ein Porträt über Papst Franziskus. Präsentiert werden dessen politische Ansichten in Sachen Ökologie, sozialer Gerechtigkeit oder Konsumgesellschaft. Neben den Bildern der Papstreisen rund um die Welt überrascht Wenders vor allem mit einzigartig intimen Innenansichten und erhielt mehrfach Interview-Audienz im Vatikan.

