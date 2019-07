Drei Verletzte nach Unfall

Rittersbach.Schwere Verletzungen zogen sich die Insassen eines Audis bei einem Unfall am Dienstagvormittag gegen 11.15 Uhr auf der B 27 in der Nähe von Rittersbach zu. Der 67-jährige Fahrer war nach Polizeiangaben am Ortseingang von Dallau kommend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer geprallt. Das Auto wurde wieder auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und überschlug sich. Der Wagen kam auf dem Dach zum Liegen. Eine mitfahrende 73-jährige Frau wurde schwer, eine weitere 56-jährige Mitfahrerin sowie der Fahrer des Audis leicht verletzt. Die Verletzten konnte das Unfallfahrzeug mithilfe eines Ersthelfers verlassen.

Anschließend wurden sie mit Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser gebracht. An dem Audi entstand ein Totalschaden, die Mauer sowie die Fahrbahn wurden ebenfalls beschädigt.

Während der Unfallaufnahme und der späteren Bergung des Autos durch den Abschleppdienst war die Bundesstraße zwischen Auerbach und Rittersbach für rund zwei Stunden komplett gesperrt.

