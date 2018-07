Durch Leistung behaupten

Anzeige

Neckar-Odenwald-Kreis.Zur Vorbereitung von Ausschusssitzung und des Kreistags traf sich die CDU-Kreistagsfraktion, die zu Beginn des verstorbenen langjährigen Kreistagskollegen Lothar Felleisen gedachte. Zuvor tauschte man sich mit der Schulleiterin der Augusta Bender Schule Renate Görlitz und Abteilungsleiterin Ute Jäger über die neue generalistische Pflegeausbildung aus.

An der Augusta-Bender-Schule findet seit 30 Jahren die Altenpflegeausbildung statt: im ersten Jahr sind 60, im zweiten und dritten Jahr je 30 Auszubildende; weiter werden seit drei Jahren an der Berufsfachschule Flüchtlinge für den Helferberuf ausbildet. Weitere Anbieter im Kreis sind die Schule der Johannes-Diakonie und das Bildungsinstitut für Gesundheits- und Krankenpflege am Kreiskrankenhaus. Mit dem neuen Pflegeberufegesetz will man die Pflegeberufe durch eine generalistische und kostenlose Ausbildung insgesamt attraktiver machen und dem sich ankündigenden Pflegenotstand begegnen. Dabei soll der Praxisanteil deutlich erhöht werden, was vor Ort Schwierigkeiten bereiten kann, da die Praxisplätze begrenzt sind. Obwohl man noch zwei Jahre bis zum Beginn zum Schuljahr 2020/21 Zeit, ist vieles noch ungeklärt. Die CDU-Fraktion will in einem Schreiben an die Ministerien auf eine baldige Klärung dringen.

Fraktionsvorsitzender Karl Heinz Neser berichtete über einige gute Nachrichten aus Stuttgart. Ein Lob galt aber auch der Kreisverwaltung und dem Landrat für gute und zügige Vorbereitung der Antragstellungen. So ist nun die Sanierung des Ganztagesgymnasiums mit 7,1 Millionen in das Schulbausanierungsprogramm des Landes aufgenommen worden; das Bauvolumen wird auf 9,1 Millionen geschätzt. Mit der Bauaufnahme wird 2019 gerechnet. Auch der nächste Bauabschnitt des Kreiskrankenhauses Buchen wird vom Land bei Baukosten von rund 19 Millionen mit 10,5 Millionen gefördert; hinzu kommen noch Förderungen durch das Regierungspräsidium.