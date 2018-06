Eheleben mit fränkischem Humor gewürzt

Höpfingen. Beim Gastspiel "Rüdicher und sei Fraa", ernteten am vergangenen Samstag zwei Dettelbacherinnen, Sonja Ringelmann und Karin Laug, in den Rollen eines in die Jahre gekommenes Ehepaar im Pfarrsaal Lachsalven am laufenden Band.

Mit ihnen ist dem Gesangverein Höpfingen ein echter Glücksgriff gelungen, und dies nicht nur, weil in kürzester Zeit alle Eintrittskarten vergriffen waren.

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2904 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.04.2009