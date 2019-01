„Ein Ausbruch gilt als wahrscheinlich“

Noch ist die Afrikanische Schweinepest nicht in der Bundesrepublik angekommen, doch die Behörden bereiten sich für den Ernstfall vor, auch im Neckar-Odenwald-Kreis.

Neckar-Odenwald-Kreis. Gibt es in Deutschland bald die „Pestis Africana Suum“? Die mit dem Kürzel ASP gekennzeichnete Afrikanische Schweinepest macht derzeit einen Bogen um die Bundesrepublik, doch die Behörden bereiten sich für den Ernstfall vor. Denn: Die Fälle mit infizierten Tieren steigen von Jahr zu Jahr seit dem Ausbruch Anfang 2014 in Litauen. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft macht darauf aufmerksam, dass am 13. September der erste ASP-Fall bei Wildschweinen in Belgien festgestellt wurde – etwa 60 Kilometer von Deutschland entfernt. Auch in Polen und der Tschechischen Republik gab es bereits infizierte Tiere.

Für Menschen ungefährlich

Dr. Nicolai Richel vom Veterinärwesen des Landratsamtes Neckar-Odenwald-Kreis rechnet daher mit einem Ausbruch der Seuche. „Das gilt als wahrscheinlich, da die Erkrankung unter anderem durch Wildschweine weiterverbreitet wird und deshalb in den betroffenen Gebieten nur mit sehr großem Aufwand bekämpft werden kann“, erklärt der amtliche Tierarzt. Er macht deutlich: Für Menschen bedeutet ASP keine Gefahr, nur Haus- und Wildschweine können sich damit infizieren. Die Infektion führt bei den Tieren zu schweren, aber unterschiedlichen Symptomen wie Fieber, Schwäche, Fressunlust, Bewegungsstörungen und Atemprobleme. Die meisten erkrankten Tiere sterben an der Pest. „Der Mensch ist zwar nicht gefährdet, kann aber bei der Verbreitung des Virus beispielsweise durch Kleidung, Geräte sowie unsachgemäß entsorgte Lebensmittel eine große Rolle spielen“, erklärt Richel. Um einen Ausbruch zu verhindern, bleiben den Behörden nur hygienische Maßnahmen und die Regulation der Population. Eine Bekämpfung durch eine prophylaktische Impfung wie bei vergangenen Ausbrüchen der klassischen Schweinepest stünde nicht zur Verfügung, so Richel.

Immer mehr Fälle

Auch das Friedrich-Löffler-Institut (FLI), das Bundesinstitut für Tiergesundheit, macht darauf aufmerksam, dass weder Impfstoffe noch Therapiemöglichkeiten existieren. Nach Angaben des FLI biete die hohe Wildschweindichte in Deutschland ein hohes Ausbreitungs- und Etablierungspotenzial. Laut dem Tierseuchenmeldesystem ADNS gab es im Jahr 2018 (Stand 18. Dezember) Ausbrüche und Fälle in den baltischen Staaten, in Belgien, Bulgarien, Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien und in der Ukraine. Waren es 2017 noch 4140 gemeldete Fälle, stieg im vergangenen Jahr die Zahl auf 6519. Daher hat sich auch das Landratsamt auf einen Ausbruch vorbereitet. Pressesprecher Jan Egenberger betonte, dass es derzeit keinen Anlass gebe zu vermuten, dass im Neckar-Odenwald-Kreis Tiere infiziert sind. Dennoch wurden zur Vorbeugung fünf Stellen zur Sammlung von Wildabfällen und Fallwild in den Straßenmeistereien in Buchen und Osterburken, an der Kläranlage in Mudau sowie in Schefflenz und Neunkirchen eingerichtet. Dort übernehmen Jäger die Tierkörperbeseitigung im Sinne einer Seuchenprophylaxe. „Das Veterinärwesen hat Forstmitarbeiter und eigene Mitarbeiter für den Ausbruchsfall zur Wildbergung geschult“, so Egenberger. Zudem sei Ausrüstung für drei Bergungsteams angeschafft worden. Auch Jäger und Landwirte, die Schweine halten, wurden über die ASP informiert. Schweinehalter wurden 2018 verstärkt überprüft, manchmal wurden sogar Mängelbeseitigungen angeordnet.

Wie sehr das Thema in den Vordergrund der Behörden gerückt ist, zeigt auch ein Rückblick auf das vergangene Jahr. Stichproben von gesund erlegten Wildschweinen aus dem Landkreis wurden an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe geschickt. Zusätzlich wurden 20 verendet beziehungsweise verunfallt aufgefundene oder krank erlegte Tiere untersucht. Bisher blieb ein ASP-Befund aus. Für den Ernstfall habe das Landratsamt, erklärt der Pressesprecher, einen Vertrag mit einem Dienstleistungsunternehmen abgeschlossen. Darin enthalten: Ausrüstung für die Tötung und unschädliche Beseitigung erkrankter Hausschweine.

Ein Ausbruch hätte Nicolai Richel zufolge weitreichende Folgen. „Bei einem Hausschweinbestand würde der betroffene Betrieb gesperrt und alle vorhandenen Tiere müssten zum Zwecke der Seuchenbekämpfung getötet werden. Danach würden um den betroffenen Betrieb herum sogenannte Restriktionszonen eingerichtet, in denen alle Bestände und möglicherweise betroffene Betriebe untersucht werden“, erzählt der Mitarbeiter des Veterinärwesens. Bei einem weiteren Nachweis müsste auch hier der Bestand gekeult werden. Ähnlich sei das Verfahren bei den Wildschweinen. In den Restriktionszonen wären Einschränkungen möglich bei Wald- und Wanderwegen für Personen und Fahrzeuge, bei der Ausübung der privaten Jagd sowie bei der Bewirtschaftung von Ackerflächen. „Je nach Seuchenverlauf könnten die Maßnahmen über mehrere Monate bis sogar Jahre andauern.“ Eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest spielen die Jäger. Richel lobte die gute Zusammenarbeit, denn beispielsweise die Bereitschaft, die fünf Sammelstellen ehrenamtlich zu betreuen, sei sofort da gewesen. Verendet aufgefundene Kadaver würden umgehend gemeldet. Zusätzlich seien die Jäger dazu aufgefordert, vermehrt die Schwarzwildbestände zu reduzieren.

So wurde im Jagdjahr 2017/18 im Landkreis mit 4656 Wildschweinen der höchste Abschuss in ganz Baden-Württemberg erreicht, gab Jan Egenberger vom Landratsamt bekannt. Und mit den benachbarten Landkreisen Miltenberg, Rhein-Neckar und dem hessischen Odenwaldkreis wurde eine bundeslandübergreifende ASP-Tierseuchenübung durchgeführt, um für den Ernstfall gewappnet zu sein.

