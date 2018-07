Ein Blick hinter die Kulissen

Anzeige

Der Nachmittag gehörte dann der Politik. Georg Nelius zeigte der Gruppe das neue Besucherzentrum und konnte hier schon viele Fragen beantworten. Im Anschluss ging es dann in den neu gestalteten Plenarsaal. In einer interessanten Gesprächsrunde konnte Georg Nelius viele Fragen und Sorgen der Teilnehmer beantworten.

Direkter Kontakt wichtig

„Wichtig ist mir“, so Nelius, „der direkte Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern“. Dafür sei heute eine gute Gelegenheit.

Bei einem Zwischenstopp auf der Heimfahrt ging dann in geselliger Runde der Tag zu Ende. Man war sich einig, dass dies ein interessanter und aufschlussreicher Tag war. „Ich hatte keine Vorstellung von der Arbeit eines Politikers“, so eine Mitreisende, „und kann jetzt so manches besser verstehen“.

