Ein Euro mehr pro Stunde Betreuung

Neckar-Odenwald-Kreis.Auf einmütigen Kreistagsbeschluss werden die Stundensätze in der Kindertagespflege zum 1. Januar von 5,50 auf 6,50 Euro erhöht. In der Höhe orientiert sich der Neckar-Odenwald-Kreis an den Empfehlungen der kommunalen Landesverbände.

Über diese Empfehlungen hinaus gewährt der Kreis nun sowohl für unter Dreijährige wie auch für über Dreijährige einheitlich 6,50 Euro je Stunde. Wert legten Verwaltung und Sprecher der Fraktionen darauf, dass Tagespflege und Vollzeitpflege gleich gut gestellt werden sollen.

Die aus der Erhöhung der Sätze resultierende Kostensteigerung von etwa 153 000 Euro auf 998 000 Euro ist im Haushalt eingeplant. sab

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.12.2018