Ein Grund zur Freude

Dies ist die Heilsbotschaft, aus der wir Christen in dankbarer Freude und in gläubiger Zuversicht leben und sterben können. Dabei dürfen wir darauf vertrauen, dass Jesus als der Auferstandene bei uns ist – in guten und in schweren Zeiten –, bis Gott uns heimruft in das neue Leben, das er uns verheißen hat, und in das Jesus uns vorausgegangen ist. Dieses neue Leben, die ewige Seligkeit des Himmels, ist das Ziel unserer Pilgerschaft auf Erden.

Diese Frohbotschaft sollen wir in der österlichen Bußzeit wieder verinnerlichen, mehr als sonst die Nähe Gottes suchen in Stille und Gebet, im Empfang der Sakramente und in der Mitfeier der Sonntagsgottesdienste, auf das Wort Gottes hören in der Heiligen Schrift und in der Verkündigung der Kirche, auf Gottes Gebote achten, und uns bemühen, aus dem Geist Jesu zu leben.

Möge durch Gottes Gnade und seine Hilfe die österliche Bußzeit zur Erneuerung unseres Glaubens führen, zu einer lebendigeren Gottesbeziehung und zu größerer Nächstenliebe.

Dann kann die Freude, zu der uns der vierte Fastensonntag – im Vorausblick auf Ostern – aufruft, neu in unsere Herzen einziehen: Die Freude über die Geborgenheit in der Liebe und Macht Gottes, der Himmel und Erde erschaffen hat, sowie die Freude über das Geschenk der Erlösung durch Jesus Christus, der Licht in unser Leben bringt, Wärme und Heil.

Er ist für uns Christen der Weg zu Gott und zugleich unser Wegbegleiter. Seine Auferstehung ist uns Unterpfand dafür, dass Gott auch für uns neues Leben nach dem Tod bereit hält, Leben in Fülle.

Daran will uns auch die 2. Lesung dieses Sonntags erinnern, in der es heißt: „Gott hat uns mit Christus auferweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz im Himmel bereitet“. (Eph 2,6f) Wenn das kein Grund zur Freude ist!

Pfarrer i.R. Wolfgang Specht, Herbolzheim, katholische Seelsorgeeinheit Billigheim-Neudenau-Schefflenz

