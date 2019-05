Ein paar Minuten investieren

Neckar-Odenwald-Kreis.Zu den Europa- und Kommunalwahlen am Sonntag, 26. Mai, ging uns ein Wahlaufruf von Landrat Dr. Achim Brötel zu:

„Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, am Sonntag, dem 26. Mai 2019, sind Sie zur Direktwahl des neunten Europäischen Parlaments aufgerufen. Das Europäische Parlament ist das größte multinationale Parlament der Welt. Viele politische Entscheidungen, die für uns relevant sind, fallen inzwischen in den Gremien in Brüssel oder Straßburg. Über zwei Drittel aller Gesetze in Deutschland gehen unmittelbar oder mittelbar auf Entscheidungen der EU zurück. Europa bestimmt in hohem Maße unseren Alltag. Auf Ihre Stimme bei der Europawahl kommt es daher an!

Im Neckar-Odenwald-Kreis sind gut 114 000 Wählerinnen und Wähler, darunter viele junge Menschen, aufgerufen und haben die Chance, über die zukünftige Entwicklung der Europäischen Union und über die Situation vor Ort mitzubestimmen. Am selben Tag finden die Kommunalwahlen statt, das sind die Wahlen der Ortschafts- und Gemeinderäte sowie des Kreistags. Bei den Kommunalwahlen dürfen bereits zum zweiten Mal junge Menschen ab dem 16. Lebensjahr teilnehmen!

Nur wer von seinem persönlichen Wahlrecht Gebrauch macht, kann auch über die weitere Entwicklung unseres Landes mitentscheiden. Es geht um die Zukunft Europas, es geht aber auch um die Zukunft unserer 27 Städte und Gemeinden und unseres Kreises, also um die Entwicklung direkt vor Ort. Wer nicht wählt, verzichtet auf das zentrale Recht in unserem demokratischen Staat.

Als Landrat und Kreiswahlleiter appelliere ich an Sie, Ihr Wahlrecht auszuüben. Wenn Sie am Wahltag nicht persönlich wählen gehen können oder im Urlaub sein sollten, machen Sie bitte von Ihrem Briefwahlrecht Gebrauch. Auf welchem Weg auch immer: Für unsere Demokratie sollte jeder bereit sein, ein paar Minuten zu investieren. Mit Ihrer Stimme stellen Sie die Weichen für wichtige Zukunftsentscheidungen in Europa und vor Ort.

Die Ergebnisse der Europawahl im Neckar-Odenwald-Kreis können Sie noch am Wahlabend auf der Homepage des Neckar-Odenwald-Kreises abrufen.“

