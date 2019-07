Ein spritziger und bunter „Figaro“ im Schlosshof

Zwingenberg.Bei den Schlossfestspielen in Zwingenberg hat an diesem Donnerstag um 20 Uhr Mozarts Oper „Figaros Hochzeit “ Premiere. Opernstar und Mozartspezialist Matias Tosi inszeniert den Klassiker in einer spritzigen Form, gesungen wird in deutscher Sprache. Wo es für das Verständnis der Handlung wichtig ist, die „großen“Arien sind in italienischer Sprache. Die musikalische Leitung hat Intendant Rainer Roos. Matias Tosi selbst singt in der Oper den „Figaro“, an seiner Seite sind Sonja Maria Westermann als „Gräfin“ sowie Kai Preußker (Graf), Xenia von Randow (Susanna), Holger Ries (Basilio/Don Curzio) und Werner Pürling (Bartolo/Gärtner) zu erleben. Die Rolle des Cherubino übernimmt die italienische Mezzosopranistin Eva Marti, Marzelline ist die Mezzosopranistin Sarah Alexandra Hudarew. Als Barbarina wurde Maria Meßner verpflichtet. Weitere Termine des „Figaro“ sind am Samstag, 27. Juli, um 20 Uhr sowie am Sonntag, 28. Juli um 18 Uhr. Karten gibt es bei der Tourist Information in Buchen, Telefon 06281/2780, sowie in Walldürn, Telefon 06282/67106, bei der Kartenhotline 06263/45154 und an der Abendkasse. Weitere Informationen unter www.schlossfestspiele-zwingenberg.de im Internet. Bild: Sabine Braun

