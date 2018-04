Anzeige

Walldürn.Die Berichte bildeten den Schwerpunkt der Generalversammlung der FG „Fideler Aff“ im Clubheim II der Eintracht 93 Walldürn. Nach der Begrüßung durch Vorstandsteammitglied Falko Günter sagte Bürgermeister-Stellvertreter Jürgen Schmeiser, Fastnacht sei in Walldürn ein alter Brauch und zähle insbesondere in dieser Region schon zur Kultur. Um diese schöne Tradition auch für die zukünftigen Generationen zu erhalten, brauche es viele Mitmenschen mit Idealismus und Schaffensfreude, die man in der FG „Fideler Aff“ Walldürn zweifelsohne auch finde. Die FG sei ein wichtiger Kulturträger Walldürns.

Falko Günter ging unter anderem auf die Kampagne 2017/2018 ein, er listete die Veranstaltungen wie Fastnachtseröffnung, Prunksitzung oder Umzug nochmals auf. Daneben gab es weitere Aktivitäten wie das Maibaumfest. Günter dankte allen, die sich für die FG und die Fastnacht engagiert haben.

Der Kassenbericht wurde vorgetragen von Schatzmeisterin Andrea Bauer, der die Kassenrevisorinnen Eva Beyersdorfer und Claudia Rabl eine einwandfreie Kassenführung bestätigten. Auf Antrag von Bürgermeister-Stellvertreter Jürgen Schmeiser einstimmig entlastet wurde die Schatzmeisterin sowie der Vorstand. In einem Nachtrag zu den Neuwahlen 2017 wurde Günther Rabl einstimmig zum Beisitzer gewählt.