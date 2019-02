Ein Wolf ist im Kreis unterwegs

Neckar-Odenwald-Kreis.Bei der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt FVA sind am Wochenende mehrere Meldungen über Wolfssichtungen und Wolfsspuren eingegangen.

Die Meldungen kamen aus der Nähe von Schwarzach, Binau, Neckargerach und Mosbach im Kreis. Unter anderem liegen der FVA Videoaufzeichnungen vor sowie ein paar wenige Haare, die möglicherweise von einem Wolf stammen. Eine Autofahrerin hatte das Tier gefilmt.

Video geprüft

Video Lokales Wolf im Neckar-Odenwald-Kreis gesichtet Mannheim, 18.02.2019: Dieser Videoclip, der offenbar einen Wolf zeigt, wurde aus einem Auto heraus im Neckar-Odenwald-Kreis aufgezeichnet. Mannheim, 18.02.2019: Dieser Videoclip, der offenbar einen Wolf zeigt, wurde aus einem Auto heraus im Neckar-Odenwald-Kreis aufgezeichnet.

Die Prüfung der Videos hat ergeben, dass es sich tatsächlich um einen Wolf handelt, so das Ministerium. Die sichergestellten Haare werden zur genetischen Analyse an das Senckenberg-Institut geschickt. Bis das Ergebnis feststeht, kann es aber drei bis vier Wochen dauern. Wo der Wolf sich derzeit aufhält oder ob er bereits weitergezogen ist, lässt sich nicht sagen.

Der Neckar-Odenwald-Kreis liegt außerhalb der sogenannten „Förderkulisse Wolfsprävention“, in der es seit über einem Jahr regelmäßig Wolfsnachweise und auch Nutztierrisse gegeben hat, so das Ministerium in der Mitteilung weiter. Nutztierhalter, die jetzt ihren Herdenschutz optimieren wollen, können bei der FVA die kurzfristige Ausleihe von Zaunsets beantragen.

Außerdem gibt das Umweltministerium einige Tipps zum korrekten Verhalten, sollte man einem Wolf tatsächlich begegnen:

Wolfsbeobachtungen umgehend der FVA melden, Telefon 0761/4018274.

Bei Sichtungen von Wölfen zusammen mit eigenen Hunden sollten diese an die Leine genommen werden.

Wölfe sollten auf keinen Fall angelockt oder gar angefüttert werden.

Hinweise, insbesondere auch zu möglicherweise gerissenen Nutz- und Wildtieren, sollen möglichst zeitnah auch an die Wildtierbeauftragten des Landkreises Thilo Sigmund (thilo.sigmund@neckar-odenwald-kreis.de) Tobias Kuhlmann (tobias.kuhlmann@neckar-odenwald-kreis.de gemeldet werden, so das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises auf Anfrage der FN.

Der Wolf ist seit 1990 eine in Deutschland streng geschützte Tierart. Lange Zeit waren Wölfe in Deutschland ausgerottet, im Jahr 2000 wurden in Sachsen die ersten Wolfswelpen in Freiheit geboren.

Bereits im September 2017 war ein Wolf im Forst bei Waldmichelbach gesehen worden. Und jetzt gibt es die erste tatsächlich belegte Wolfssichtung im Neckar-Odenwald-Kreis. mar

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.02.2019