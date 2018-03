Einblicke in die Arbeitswelt gewonnen

Anzeige

Walldürn.Zum dritten Mal organisierte Oberstudienrat Steffen Nelius den „Tag der Wirtschaft“ an der Frankenlandschule, der das Profil Wirtschaft stärken und den Schülern der Jahrgangsstufen des Wirtschaftsgymnasiums einen Einblick in die Arbeitswelt und in die Welt der Hochschulen geben soll.

Studiengänge vorgestellt

Professor Dr. Erich H. Ruppert von der Hochschule Aschaffenburg schuf innerhalb von zwei Unterrichtsstunden für die Jahrgangsstufe 1 einen guten Einblick in eine Vorlesung. Am Anfang berichtete er, wie er zu seinem Beruf kam und stellte im Anschluss verschiedene Studiengänge vor, die man innerhalb der Fakultäten „Wirtschaft und Recht“ sowie „Ingenieurwissenschaften“ belegen kann.

Die Vorlesung aus dem Bereich der Volkswirtschaftslehre war für die Schüler sehr informativ, weil Professor Ruppert bereits bekannte Themen aufgriff. Etwas über Marktformen und Wettbewerbsverhalten aus der Sicht eines Professors zu erfahren war eine neue Erfahrung. Dabei zeigte er beispielhaft auf, wie sich das Nachfrage- und Anbieterverhalten auf dem oligopolistischen Markt von Flugzeugherstellen ändert, wenn neue Flugzeugmodelle auf den Markt kommen.