Einblicke in Kreisverwaltung

Mosbach.Besuch von fünf Auszubildenden des Landkreises Görlitz bekam das Landratsamt. Begleitet wurden die künftigen Verwaltungsfachangestellten und Fachinformatiker von ihrer Ausbildungsleiterin und einem Mitarbeiter des Organisationsamtes des Landkreises Görlitz.

Die beiden Landkreise verbindet eine enge Kreispartnerschaft, in deren Rahmen mittlerweile bereits im neunten Jahr der Auszubildendenaustausch stattfindet.

Nach der Ankunft hieß Landrat Dr. Achim Brötel die Gäste im Neckar-Odenwald-Kreis willkommen und wünschte spannende Einblicke in die Kreisverwaltung wie auch bei dem eigens von den hiesigen Auszubildenden und Ausbildungsleiterin Stephanie Leist organisierten Programm. Auch Personalratsvorsitzender Wilfried Weisbrod freute sich über den Austausch junger Menschen zwischen den Landkreisen.

Neben dem Austausch über die Erfahrungen in der Verwaltungsausbildung, die Gemeinsamkeiten und auch die Unterschiede in den jeweiligen Landkreisen, stand ein Besuch der Universitätsstadt Heidelberg unter der Führung des ehemaligen Landrats des Kreises Dr. Gerhard Pfreundschuh an. Auch besuchte man die Firma „Berres Nudeln“ in Gerolzahn genauso wie das Odenwälder Freilandmuseum Gottersdorf. Abkühlung bei den durchweg heißen Temperaturen bot der Besuch in der konstant elf Grad kühlen Eberstadter Tropfsteinhöhle.

Besichtigt wurde zudem das Betriebsgelände der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises in Buchen, wobei unter anderem das Projekt „Restmüllarme Abfallwirtschaft“ vorgestellt wurde. Anschließend folgte eine Stadtführung in der Großen Kreisstadt Mosbach. Nicht nur für die Gäste aus Görlitz, sondern auch für die Auszubildenden aus dem Neckar-Odenwald-Kreis bot der Rundgang neue Eindrücke.

Einen letzten Höhepunkt stellte der Besuch der Premiere von Mozarts „Die Entführung aus dem Serail“ bei den Zwingenberger Schlossfestspielen dar. Anschließend hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, mit Thembi Nkosi, Hauptdarsteller der Oper und Ensemblemitglied am Gerhart-Hauptmann-Theaters Görlitz-Zittau, ins Gespräch zu kommen. Im kommenden Jahr werden die Auszubildenden des Neckar-Odenwald-Kreises nach Görlitz reisen. Nach dem sehr gelungenen Austausch in diesem Jahr freuen sich sowohl die Gäste als auch die Gastgeber auf diesen Gegenbesuch.

