Eindeutiges Votum für Evelyne Gebhardt

Die Politikerin machte anhand der deutschen Krisenpolitik in den Jahren 2008 und 2009 deutlich, dass in Wirtschaftskrisen Investitionen wichtig seien. Zur Afrikapolitik beispielsweise gehöre auch, eine Antwort auf den Klima- und Umweltwandel zu geben und die Chancen in der Entwicklungsarbeit so zu legen, dass die Menschen in Afrika gut leben können. Fpür den Landtagsabgeordnete Georg Nelius gehört dazu auch eine Europäische Agrar- und Handelspolitik, die Entwicklungen in den Ländern Afrikas ermöglicht. Viele Diskutierende erinnerten an die Politik Willy Brandts, der schon in den 70er Jahren die herankommenden Probleme der Migration in Bezug auf Afrika thematisierte.

„Lohnt sich zu kämpfen“

Die stellvertretende Kreisvorsitzende und Kreisrätin Dr. Dorothee Schlegel moderierte die fast zweistündige Diskussion und fasste zusammen: „Die Geschichte der EU ist eine Friedensgeschichte, für die es sich lohnt zu kämpfen. Zumal im Umgang mit den USA, Russland und der Türkei derzeit viel diplomatisches Geschick gefragt ist.“

Bei der Wahl der Delegierten für die Landesvertreterversammlung am 22. September in Tuttlingen wählten die Mitglieder Desire Ache (Mosbach), Benjamin Köpfle (Osterburken), Francesco Kraft (Mosbach) sowie Nicole Walter (Bauland) und Markus Dosch (Buchen).

Samstag, 28.07.2018