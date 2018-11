Eine „schlagkräftige Organisation“ ist entstanden

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Touristikgemeinschaft Odenwald (TGO) ist seit 1998 die touristische Marketingorganisation für den Odenwald, das Neckartal und das Bauland zwischen Walldürn, Bad Wimpfen, Neckargemünd und Ravenstein. 20 Jahre TGO wurden bei einem Festakt in Bad Rappenau gefeiert.

Landrat Dr. Achim Brötel, seit 2005 Vorsitzender der Touristikgemeinschaft, begrüßte die Mitglieder und Besucher der Jubiläumsfeier. „Mit der Gründung des Vereins 1998 war es erstmals gelungen, aus vielen kleinen und in dieser Form sicher nicht mehr zukunftsfähigen Fremdenverkehrsgemeinschaften eine neue schlagkräftige Organisation zu bilden, die die Interessen aller nachhaltig vertritt“, blickte Brötel zurück. Die wesentlichen Zielsetzungen der fasste Brötel so zusammenfassen: „Die TGO soll die Ferienregion Odenwald im nationalen und internationalen Wettbewerb besser positionieren und ihren Bekanntheitsgrad erhöhen, das Gästeaufkommen und damit auch die Übernachtungszahlen sowie die durchschnittliche Verweildauer erhöhen, den touristischen Umsatz und die daraus resultierende wirtschaftliche Wertschöpfung in der Ferienregion steigern, sowie ein neues Wir-Gefühl bei der einheimischen Bevölkerung wecken.“ Unter den 33 Gründungsmitgliedern seien alle 27 Städte und Gemeinden des Neckar-Odenwald-Kreises gewesen. Hinzu kamen mit Eberbach, Neckargemünd, Schönbrunn und Wilhelmsfeld vier Kommunen aus dem Rhein-Neckar-Kreis, sowie Hirschhorn und Neckarsteinach aus dem Kreis Bergstraße im befreundeten hessischen „Ausland“. Mittlerweile habe die TGO 43 Mitglieder.

Die TGO verstehe sich heute jedenfalls als die zentrale Tourismus- und Marketingorganisation für die gesamte Gebietskulisse und somit als erste Anlaufstelle für alle tourismusrelevanten Entwicklungen, Vorhaben, Aktivitäten und Veranstaltungen.

Seit dem 1. Oktober 2017 stehe Tina Last als Geschäftsführerin an der Spitze des Teams, in dem aktuell fünf Mitarbeiterinnen mit insgesamt 3,1 Vollzeitäqivalenten beschäftigt sind. Neben der Chefin Tina Last sind das Alexandra Reichert (Internet und Social Media, TGO-Jahreskatalog), Beatrice Kern (Buchhaltung, Klassifizierungen, Buchungsservice für das 3-Länder-Rad-Event und Büroorganisation), Christiane Bachert (Neckarsteig-Büro) und Alexandra Edelmann (Projekte, Messen, Mediaplanung und Anzeigen). Dr. Achim Brötel würdigte ihr Engagement und dankte allen am Erfolg Beteiligten.

„20 Jahre TGO „ das ist Vergangenheit, vor allem aber auch Zukunft“, so der Landrat. Und diese Zukunft werde der TGO gleich wieder ganz besondere Herausforderungen bringen. Als Beispiel nannte Brötel die Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn, auf der man sich mit bedruckten Sonnensegeln und beschrifteten Muschelkalkplatten präsentieren werde.

