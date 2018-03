Eine Sprechstunde der besonderen Art

Anzeige

Beide Standorte mit zusammen rund 400 Betten müssen sich nicht verstecken, unterstrich auch Geschäftsführer Ahrens, der wie schon bei den acht Veranstaltungen im Jahr 2017 gekonnt in die Rolle des Moderators schlüpfte. In bester Präsentierlaune berichtete dann der Ärztliche Leiter der Kliniken, Privat-Dozent Dr. Harald Genzwürker (Anästhesiologie und Intensivmedizin), der auch die notärztliche Versorgung im Landkreis organisiert, über die Arbeit seines Teams. Diese reiche vom sicheren Narkosemanagement bis zur Betreuung von Patienten auf der Intensivstation, man berate aber auch Schmerzpatienten. „Es wäre einfacher, Ihnen zu erzählen, was wir nicht machen“, sagte dann Dr. Thomas Hüttenhain (Allgemein- und Viszeralchirurgie) und verdeutlichte damit die große Bandbreite möglicher Eingriffe, oft auch mit minimalinvasiven Methoden. Mit dem Hinweis auf das zertifizierte Endoprothetikzentrum der Kliniken schnitt Dr. Bernd Gritzbach (Orthopädie, Unfallchirurgie und Wirbelsäulenchirurgie) ein Thema an, das jeder Chefarzt aufgriff: Den hohen Grad der Standardisierung, der inzwischen an den Klinken herrsche, jeweils orientiert am aktuellen Stand der Forschung.

Mehr als gefordert ist derzeit auch Dr. Rüdiger Mahler (Innere Medizin), der eine Vielzahl von Grippefällen mit zum Teil schweren Verläufen behandelt. Darüber hinaus sei man sehr breit aufgestellt und habe für alle Erkrankungen der inneren Organe gut ausgebildete Fachärzte im Haus.

Vor einem Jahr hatte er sich noch als der Neue vorgestellt, nun konnte Dr. Winfried Munz (Gynäkologie und Geburtshilfe) unter anderem über die von ihm betriebene familienzentrierte Geburtshilfe berichten. Auch er strebe eine Zertifizierung an: Ein „Babyfreudliches Krankenhaus“ wollen die Kliniken werden.

„Absolut privilegiert“ sei der Kreis aufgrund der sehr gut aufgestellten geriatrischen Abteilungen, wie die Leitende Ärztin Dipl. med. Petra Flohr (Akutgeriatrie und Geriatrische Rehabilitation) betonte. Insbesondere die Angliederung direkt an das Klinikum habe große Vorteile. Auch stellte sie die Zusammenarbeit mit den Chirurgen um Dr. Gritzbach vor. Spannend war für viele Zuhörer zu hören, was im urologischen Bereich möglich ist. Vorgestellt wurde dies von Dr. Peter Breitling, der zusammen mit Dr. Tilo Strittmatter sowohl in der eigenen Praxis am Standort Buchen wie auch in der Belegabteilung am Krankhaus die unterschiedlichsten urologischen Felder betreut - bis hin zur Behandlung von Tumoren.

Dass die psychiatrische Versorgung durch die Kooperation mit dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden sichergestellt ist, betonte der leitende Arzt Tobias Link, der gleich auch seinen Nachfolger ab April, Oberarzt Dr. Lukas Alexa, vorstellte: „Trauen Sie sich, sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen mit unterschiedlichen Modellen.“

Teilneubau in Planung

Nach dieser geballten, aber kurzweiligen Information waren dann die Bürger dran: Fragen zu den Kliniken beantworteten Ahrens und die Chefarztriege zuerst im Plenum und dann individuell. Auch über kritische Anregungen freue man sich, jeder Beschwerde werde nachgegangen, hob Ahrens hervor. Und so betonte er auf Nachfrage beispielsweise, dass gerade im baulichen Bereich der Standort Buchen großen Nachholbedarf habe, ein Teilneubau aber schon in Planung sei. Auch die Versorgung nachts und an Feiertagen war ein Thema, wobei, so Ahrens, man sich bemühe, jedem zu helfen. Fälle, die nicht an den Klinken behandelt werden könnten, würde man weitervermitteln.

„Rundum zufrieden, mit großer Lust auf Mehr“, war daher das Fazit von Ahrens zum Auftakt der Tour, die gestern in Haßmersheim (Dorfgemeinschaftshaus) fortgesetzt wurde. Weiter geht es mit dem Gesundheitsdialog am 5. März in Osterburken (Römermuseum) und am 7. März in Schefflenz (Rathaussaal), jeweils um 19 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.03.2018